小一派位短訊錯誤提早發 蔡若蓮無回應是否真結果

小一派位結果原定今明兩日公布，不過多名家長昨早突然收到以「#」開頭的教育局「派位結果」短訊。教育局長蔡若蓮就事件致歉，但未有正面回應短訊內的「派位結果」是否真實，僅稱準確的派位結果會在今早發放。
統一派位結果原定今明兩日公布，不過有家長昨早接獲「#EDB_SPA」開頭發出的短訊通知「派位結果」，載有正確學生編號和「獲派」小學名稱，惟派位年度和註冊日期為去年。
初步了解不涉外判商服務
教育局事後承認錯誤，初步調查指昨日設定系統發送程序時出現「操作偏差」，導致短訊被錯誤提早發放；而全港所有全面和準確的派位結果，會按原定計劃今早7時半正式發放。教育局長蔡若蓮就事件致歉，強調派位結果不會受事件影響，當局得悉事件後已成立危機處理小組徹查和檢視系統，如發現涉及人為疏忽或程序出錯，必定嚴肅跟進。
蔡若蓮昨被多次問到誤發短訊是否載有真實派位結果時，僅重申全面和準確的結果會在今早發放，呼籲家長毋須心急和擔心。她指，初步了解事件不涉及外判商服務，全面檢查系統後確認沒有漏洞和資料外洩，亦無受到任何網絡攻擊或駭客入侵，未來將改善系統和發放機制的監管流程，確保同類事件不會再發生。
鄧飛認為事件較突兀
教育界立法會議員鄧飛指，有家長反映收到短訊後感到愕然，認為事件比較突兀，但相信他們不會當作認真訊息看待。他指，教育局早上向家長澄清事件的同時，亦有通知學校不要開始「叩門」工作，認為當局數小時內解決問題反應快，「如果家長今(昨)日叩門而學校又唔理解，接受咗申請就尷尬」；又相信當局在下月中一派位前應能查出問題。