小一派位短訊錯誤提早發 蔡若蓮無回應是否真結果

小一派位結果原定今明兩日公布，不過多名家長昨早突然收到以「#」開頭的教育局「派位結果」短訊。教育局長蔡若蓮就事件致歉，但未有正面回應短訊內的「派位結果」是否真實，僅稱準確的派位結果會在今早發放。

統一派位結果原定今明兩日公布，不過有家長昨早接獲「#EDB_SPA」開頭發出的短訊通知「派位結果」，載有正確學生編號和「獲派」小學名稱，惟派位年度和註冊日期為去年。

初步了解不涉外判商服務

教育局事後承認錯誤，初步調查指昨日設定系統發送程序時出現「操作偏差」，導致短訊被錯誤提早發放；而全港所有全面和準確的派位結果，會按原定計劃今早7時半正式發放。教育局長蔡若蓮就事件致歉，強調派位結果不會受事件影響，當局得悉事件後已成立危機處理小組徹查和檢視系統，如發現涉及人為疏忽或程序出錯，必定嚴肅跟進。