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出版：2026-Jun-03 04:00
更新：2026-Jun-03 04:05

宣稱家中產子拒交DNA比對 兩月未領出世紙 父母涉疏忽照顧被捕 男嬰送院檢查

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一對父母稱在家產子後，未曾帶男嬰到醫院檢查，昨涉嫌疏忽照顧被捕。

一對父母稱在家產子後，未曾帶男嬰到醫院檢查，昨涉嫌疏忽照顧被捕。

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一對港人父母宣稱在家分娩後，拒絕向入境處提交DNA檢測報告，兩個月大男嬰Danny迄今未領出世紙，亦未曾到醫院檢查。警方昨以涉嫌疏忽照顧兒童罪拘捕兩人，並把男嬰送院檢查，保安局長鄧炳強呼籲兩人盡快提供證據證明是男嬰父母。

該對父母曾先生和女友關小姐，近日在社交平台開設專頁「Save Lily」，講述兩人次女Lily於2023年底在瑞典被當地社福局以疏忽照顧為由，強制帶走及交由寄養家庭照顧。兩人回港後，早前在家中誕下兒子Danny，並在出世42日內向入境處申領出世紙，惟未有提交DNA比對。曾先生昨在一個電台節目否認因宗教原因拒絕提交，只是不願意做，並曾要求處方根據收集及使用生物辨識資料指引，向其發出一份私隱影響評估。

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鄧炳強昨稱，涉案父母已因涉嫌疏忽照顧兒童被捕，並提到兩人暫未能提供任何產前檢查紀錄、到診紀錄，甚至是懷孕期間的照片，亦拒絕提供DNA比對。他強調事件與私隱無關，希望兩人盡快提供證據證明是男嬰父母，如他們無法提供證明會令人懷疑有其他情況。社會福利署回覆查詢稱，正向法庭申請保護令，並與相關人士進行多專業會議，為男嬰訂定合適福利計劃。至於留在瑞典的女兒Lily，勞工及福利局長孫玉菡稱，入境處已透過外交部駐港公署和中國駐瑞典大使館跟進。

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