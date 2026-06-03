旅發局力谷「香港夏日盛會」 數十萬份消費優惠吸過夜客 國際龍舟節打頭炮 升級賀金禧

暑期旅遊旺季將至，香港亦將迎來連串精彩盛事力吸旅遊消費。香港旅遊發展局昨宣布推出「香港夏日盛會」，積極籌辦及推廣多項大型夏日活動與消費優惠；其中踏入50周年的「永明香港國際龍舟邀請賽」將於本月底舉行，並升級為「永明香港國際龍舟節」，不只推出本地漁民競速賽、爭奪「終極龍王」殊榮的錦標賽等新賽事，更把尖沙咀海濱活動延長至13天，加推非遺工作坊、VR爬龍舟等活動。旅發局指，盛會期間推出數十萬份消費優惠，盼將各項盛事有機連結，並透過涵蓋多元優惠，將盛事效益全面轉化為推動本港經濟的動力。

作為香港夏日盛會頭炮活動的永明香港國際龍舟節將於本月27至28日舉行，來自16個國家及地區、超過220支頂尖健兒隊伍將匯聚香江，展開21場激烈的龍舟競渡。中國香港龍舟總會主席鍾志樂指，適逢金禧誌慶，大會今年特別增辦兩場周年比賽，包括「50周年漁民盃」，邀請來自香港仔、柴灣等6支本地漁民隊伍乘坐傳統龍舟出戰；同時舉行全新「50周年錦標賽」，集合9個賽事的冠軍隊伍爭奪「終極龍王」的最高殊榮。

增非遺活動 添龍舟競渡新體驗

除了水上激戰，尖沙咀海濱活動今年亦首次延長至13天(6月19日至7月1日)，橫跨端午至七一回歸黃金檔期。活動期間，星光大道將設有美食街與啤酒樂園。市民與旅客除了可與22米長的傳統木龍舟及巨型可口可樂樽等大型裝置打卡留念，啤酒樂園的舞台還將上演詠春、扯鈴、中阮及古箏等非遺表演，入夜後更有熱鬧的現場音樂演出。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理楊浩章透露，為了帶給市民旅客全新的端午節慶體驗，龍舟節今年首度增設非遺工作坊，讓大家親手體驗編織漁網、吹糖及製作灰水粽。現場更引入科技元素，特設虛擬實境(VR)體驗，讓大眾以新科技感受龍舟競渡的震撼。