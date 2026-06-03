小一入學｜家長稱兩日結果一致 有人提早部署「叩門」鄧飛稱不擔心不公

小一統一派位結果今日(3日)早上公布，教育局昨日早上因設定系統發送程序出現操作偏差，導致派位結果短訊錯誤發放，多位家長表示，今日收到教育局的短訊，派位結果與昨日提早發出的短訊一樣。

2026/27學年的小一統一派位在今日(6月3日)公布，有家長昨日早上「提前」收到「結果短訊」，但內容出現錯誤(讀者提供)

油蔴地天主教小學今早8時已有家長到場申請「叩門」，有家長指，女兒獲派區內第一志願學校，雖然滿意但希望選擇一間更心儀的學校，因此嘗試跨區「叩門」。另有家長指，子女獲派第五志願，不滿意結果，指昨天收到教育局錯發的訊息時，已有心理準備「叩門」，一早準備好報名資料，影響不大。

教育界立法會議員鄧飛今日早上在電台節目說，昨日收到短訊令學校及家長感錯愕，幸教育局快速反應澄清，形容起到「止蝕」。被問到有校長指，昨日有家長收到短訊後，提早準備部署，如交人寫推薦信及到來要求領取叩門表格申請候補學位，鄧飛表示，不擔心有不公平情況，即使提早交叩門表，「先到未必先得」。對於中一派位結果下月公布，鄧飛相信教育局會加緊核對訊息發放，避免再發生同類事件。