孫玉菡：「尼特族」青年比率長期平穩　反映青年一般需時探索就業方向

有立法會議員關注近年本港青年失業率持續上升，去年更有約36,200名青年為「尼特族」(即非在職、非在學、非受訓青年)，認為政府需全面檢討青年政策。勞工及福利局局長孫玉菡表示本港「尼特族」青年比率多年來維持約6%，反映青年一般需時較長探索就業方向，政府已推出多項措施協助青年就業。

青年「尼特族」比率大多徘徊6至7%

孫玉菡今日在立法會大會上指，2023年至2025年，15至24歲的「尼特族」青年佔該年齡組別人口5.7%至6%。回顧過去數據，即使在經濟環境暢旺、就業市場人力需求殷切的年份，本港青年「尼特族」比率大多徘徊在6%至7%，反映本港青年一般可能需要較長時間探索就業方向及尋找合適工作，因而待業時間較長。他指政府已推行全面的措施協助青年就業，例如勞工處的「展翅青年就業計劃」為學歷在副學位或以下的15至29歲青年，提供免費的培訓及就業支援服務。