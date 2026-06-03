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出版：2026-Jun-03 14:22
更新：2026-Jun-03 14:22

孫玉菡：「尼特族」青年比率長期平穩　反映青年一般需時探索就業方向

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孫玉菡表示本港「尼特族」青年比率多年來維持約6%，反映青年一般需時較長探索就業方向

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有立法會議員關注近年本港青年失業率持續上升，去年更有約36,200名青年為「尼特族」(即非在職、非在學、非受訓青年)，認為政府需全面檢討青年政策。勞工及福利局局長孫玉菡表示本港「尼特族」青年比率多年來維持約6%，反映青年一般需時較長探索就業方向，政府已推出多項措施協助青年就業。

青年「尼特族」比率大多徘徊6至7%

孫玉菡今日在立法會大會上指，2023年至2025年，15至24歲的「尼特族」青年佔該年齡組別人口5.7%至6%。回顧過去數據，即使在經濟環境暢旺、就業市場人力需求殷切的年份，本港青年「尼特族」比率大多徘徊在6%至7%，反映本港青年一般可能需要較長時間探索就業方向及尋找合適工作，因而待業時間較長。他指政府已推行全面的措施協助青年就業，例如勞工處的「展翅青年就業計劃」為學歷在副學位或以下的15至29歲青年，提供免費的培訓及就業支援服務。

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提出口頭質詢的議員李家駒表示，因應AI技術正取代部分初級職位，關注政府會否有系統地為青年引入AI應用技能培訓，從而提升其就業競爭力。孫玉菡回應指AI的急速發展既帶來挑戰，亦創造新機遇。為準確掌握AI對香港整體勞工市場以至不同行業和職位的影響，勞福局正進行全面分析，會將相關結果納入人力推算中期更新，預計於今年第4季公布，為未來政策制定提供更全面的數據支持。

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