香港國際旅遊展下周舉行　旅議會料「高鐵遊」成暑期主流

暑假將至，許多港人開始計劃外遊，惟近期不穩的國際局勢為出境旅遊增添變數，不少人抱持觀望態度。今年的香港國際旅遊展下周一連4日舉行，共吸引500間參展商參與，提供逾66個國家和地區的最新旅遊資訊。旅遊業議會主席楊淑芬稱，受中東局勢影響，燃油附加費高企嚴重打擊暑期長途線市道，相反高鐵因不設附加費且票價穩定，預計「高鐵遊」內地行程將成為今年暑假的旅遊主流。 燃油費高企打擊長途線旅遊 楊淑芬出席香港國際旅遊展發布會時表示，今年首4個月本港已錄得逾1,800萬人次旅客，剛過去的「五一黃金周」內地訪港旅客亦達180萬人次。她預測，全年訪港旅客可望達到5,300萬人次，若中東局勢能提早結束，帶動燃油附加費回落，相信全年旅客數字將更理想。

​談到今年暑假的旅遊趨勢，楊淑芬對出境長途線的市場表現不感樂觀，解釋自2月爆發中東戰事後，歐美旅客數目已即時下跌三成，歐洲等長途路線的旅行產品也相應減少。由於前往歐洲的行程大多需在中東轉機，戰事迫使航線改道，加上燃油附加費高昂，導致長線旅遊產品的吸引力大減。

旅客不過夜為主緣於「交通過於發達」 ​與此同時，隨着內地高鐵網絡迅速發展，且「一年到晚票價都同一個價」，穩定性極高。楊淑芬透露，現時大多數市民傾向選擇高鐵前往車程5小時內的內地省市，如福建、湖南等，張家界及貴州等避暑勝地在暑期也大受歡迎。 訪港旅客方面，楊淑芬則抱有充分信心，認為受國際形勢和日本航班減少的影響，加上國家近期推行免簽政策，正吸引更多海外旅客在前往內地前後，順道選擇訪港。​針對現時訪港旅客以「非過夜」為多的現象，楊淑芬認為緣於本港與周邊地區交通過於發達所致，但強調「非過夜不代表不消費」，例如市場上已推出每人收費數千元、包含專業講解的西貢地質一日遊。她表示，香港旅遊業已不再盲目追求過夜人數，而是轉向提升整體的旅遊質量。

烏干達展館因伊波拉設特別安排 今屆香港國際旅遊展將於下周四起，一連4日在香港會議展覽中心舉行。展會首兩天為專業日，首日及第二日上午入場需要預先註冊；展期第三及四日則開放予公眾，入場人士可透過電子付費方式即場購票入場。今次展覽將繼續展示多個國家或地區的特色旅遊產品，在超過400間參展商當中，海外及內地的參展商佔比逾八成。​ 非洲伊波拉疫情持續，展覽的烏干達展館已作出相應特別安排。匯眾展覽服務有限公司董事總經理湯錦成表示，大會已獲烏干達駐北京大使館書面確認，只會安排大使館人員及已在內地的人員赴港參展，絕對不會從烏干達本土派遣任何人員來港，確保展會公共衞生安全。