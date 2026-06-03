男嬰Danny「非常父母」晚上獲保釋離開警署　據悉轉到入境處調查

一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕提交DNA檢測報告核實血緣以申請出世紙，兩人涉嫌疏忽照顧兒童被捕，男嬰則被送到醫院檢查。警方指，經過協調溝通終獲Danny父母同意，檢取3人的DNA樣本作比對，又稱Danny沒有表面傷痕。社會福利署已為Danny申請保護令，並按法庭指示將其送往收容所。涉案父母晚上獲准保釋離開警署，7月上旬須向警方報到，據悉之後轉到入境處總部調查。
已同意檢取DNA與Danny對比
警方西九龍總區刑事總部警司程知仁稱，近日在網上留意有關事件，政府已成立跨部門工作組，而該名約個半月大的男嬰經檢查後，沒有發現表面傷勢。程知仁又指，沒有身份將影響醫療及福利事宜，經過協調及溝通後，人員成功檢取父母及男嬰的DNA樣本作對比。
社會福利署保護家庭及兒童服務課高級社會工作主任李詠詩表示，自從得悉事件後已立即向父母了解情況，昨日已接觸兩人及協助將嬰兒送院進行身體檢查，並已經申請保護令，法庭今日已指示將男嬰送往收容所。被問到男嬰何時可以離開收容所及長遠會否申請監護令，她表示需時評估及溝通。
Lily個案有待瑞典當局回覆
入境處表示，父母須在42天内為嬰兒做出生登記，在家分娩則會要求父母提供證據證明嬰兒身份，但在入境處要求下，該對父母亦一直未有提交相關證據，因此男嬰的出生登記現時仍在進行中。至於Lily個案，入境處已聯絡外交部駐港特派員公署，並向瑞典當局了解情況，包括Lily在瑞典的身份，以及被接管後的安排，將待收到瑞典當局回覆後再作跟進。