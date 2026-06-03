男嬰Danny「非常父母」晚上獲保釋離開警署　據悉轉到入境處調查

一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕提交DNA檢測報告核實血緣以申請出世紙，兩人涉嫌疏忽照顧兒童被捕，男嬰則被送到醫院檢查。警方指，經過協調溝通終獲Danny父母同意，檢取3人的DNA樣本作比對，又稱Danny沒有表面傷痕。社會福利署已為Danny申請保護令，並按法庭指示將其送往收容所。涉案父母晚上獲准保釋離開警署，7月上旬須向警方報到，據悉之後轉到入境處總部調查。

已同意檢取DNA與Danny對比

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁稱，近日在網上留意有關事件，政府已成立跨部門工作組，而該名約個半月大的男嬰經檢查後，沒有發現表面傷勢。程知仁又指，沒有身份將影響醫療及福利事宜，經過協調及溝通後，人員成功檢取父母及男嬰的DNA樣本作對比。