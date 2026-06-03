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出版：2026-Jun-03 18:21
更新：2026-Jun-03 18:21

「非常父母」同意檢取DNA作對比　法庭已指示將男嬰送往收容所

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「非常父母」同意檢取DNA作對比，法庭已指示將男嬰送往收容所。(鍾式明攝)

「非常父母」同意檢取DNA作對比，法庭已指示將男嬰送往收容所。(鍾式明攝)

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一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕提交DNA檢測報告核實血緣以申請出世紙，兩人涉嫌疏忽照顧兒童被捕，男嬰則被送到醫院檢查，警方、入境處及社會福利署今日(3)舉行記者會交代最新進展。

警方表示，近日在網上留意有關事件，政府已成立跨部門工作組，而該名約個半月大的男嬰經檢查後，沒有發現表面傷勢。警方又指，沒有身份將影響醫療及福利事宜，經過協調及溝通後，人員成功檢取父母及男嬰的DNA樣本作對比，待案件完成調查後將會考慮准許父母兩人保釋。

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社署表示，自從得悉事件後已立即向父母了解情況，昨日已接觸兩人及協助將嬰兒送院進行身體檢查，並已經申請保護令，法庭今日已指示將男嬰送往收容所。被問到男嬰何時可以離開收容所及長遠會否申請監護令，社署表示需時評估及溝通。

Lily個案有待瑞典當局回覆

入境處表示，父母須在42天内為嬰兒做出生登記，在家分娩則會要求父母提供證據證明嬰兒身份，但在入境處要求下，該對父母亦一直未有提交相關證據，因此男嬰的出生登記現時仍在進行中。至於Lily個案，入境處已聯絡外交部駐港特派員公署，並向瑞典當局了解情況，包括Lily在瑞典的身份，以及被接管後的安排，將待收到瑞典當局回覆後再作跟進。

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「非常父母」同意檢取DNA作對比，法庭已指示將男嬰送往收容所。(鍾式明攝) 「非常父母」同意檢取DNA作對比，法庭已指示將男嬰送往收容所。(鍾式明攝) 入境事務處助理首席入境事務主任（證件）龔國樑、西九龍總區刑事總部(刑事)(行動)警司程知仁及社會福利署保護家庭及兒童服務課高級社會工作主任李詠詩。(鍾式明攝) 總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛。(鍾式明攝) 西九龍總區刑事總部(刑事)(行動)警司程知仁。(鍾式明攝) 入境事務處助理首席入境事務主任（證件）龔國樑。(鍾式明攝)

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