「非常父母」同意檢取DNA作對比　法庭已指示將男嬰送往收容所

警方表示，近日在網上留意有關事件，政府已成立跨部門工作組，而該名約個半月大的男嬰經檢查後，沒有發現表面傷勢。警方又指，沒有身份將影響醫療及福利事宜，經過協調及溝通後，人員成功檢取父母及男嬰的DNA樣本作對比，待案件完成調查後將會考慮准許父母兩人保釋。

一對港人父母聲稱在家中產子後，拒絕提交DNA檢測報告核實血緣以申請出世紙，兩人涉嫌疏忽照顧兒童被捕，男嬰則被送到醫院檢查，警方、入境處及社會福利署今日(3日)舉行記者會交代最新進展。

社署表示，自從得悉事件後已立即向父母了解情況，昨日已接觸兩人及協助將嬰兒送院進行身體檢查，並已經申請保護令，法庭今日已指示將男嬰送往收容所。被問到男嬰何時可以離開收容所及長遠會否申請監護令，社署表示需時評估及溝通。

Lily 個案有待瑞典當局回覆

入境處表示，父母須在42天内為嬰兒做出生登記，在家分娩則會要求父母提供證據證明嬰兒身份，但在入境處要求下，該對父母亦一直未有提交相關證據，因此男嬰的出生登記現時仍在進行中。至於Lily個案，入境處已聯絡外交部駐港特派員公署，並向瑞典當局了解情況，包括Lily在瑞典的身份，以及被接管後的安排，將待收到瑞典當局回覆後再作跟進。