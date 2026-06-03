「爆粗校長」李卓興辭職信要求留任至8.31　校董會拒絕：即時解僱

在新加坡交流團中與當地保安人員發生衝突，引起社會廣泛討論的「爆粗校長」、新會商會中學校長李卓興，上月28日向學校提出請辭，惟辦學團體今日(6月3日)發出公告，稱不接納其請辭，指示法團校董會即時解僱李卓興，免去他在新會商會中學一切的職務。

辦學團體指，李在辭職信中，要求生效日期為今年8月31日，但辦學團體商討後，決定不接受相關要求，指示法團校董會即時解僱李卓興，免去他在新會商會中學一切的職務。