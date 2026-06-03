「爆粗校長」李卓興辭職信要求留任至8.31　校董會拒絕：即時解僱

在新加坡交流團中與當地保安人員發生衝突，引起社會廣泛討論的「爆粗校長」、新會商會中學校長李卓興，上月28日向學校提出請辭，惟辦學團體今日(6月3日)發出公告，稱不接納其請辭，指示法團校董會即時解僱李卓興，免去他在新會商會中學一切的職務。
辦學團體指，李在辭職信中，要求生效日期為今年8月31日，但辦學團體商討後，決定不接受相關要求，指示法團校董會即時解僱李卓興，免去他在新會商會中學一切的職務。
法團校董會認同，若李留任至8月31日，將會嚴重影響學校的正常運作，令校內教師學生不能盡快重新前行，故此法團校董會跟從辦學團體的指示。法團校董會並決定副校長陳慶冲即時擔任代理校長，直至另行通知為止。同時， 法團校董會將成立校長遴選委員會，招聘校長繼任人。
法團校董會向香港及新加坡各界衷心致歉
就李卓興在新加坡的粗鄙行為引起不安，法團校董會向香港及新加坡各界人仕衷心致歉，法團校董會已指示學校持續留意學生及家長的情緒，有需要時給予適當的輔導。法團校董會亦會指示學校審視給教職人員的行為指引，監察及確保學校教師遵循教師應有的專業操守及行為規範，要求教師以身作則，嚴以律己，修養品格，引導學生修養品格，追求高尚情操。法團校董會將成立一個專責團隊，由有經驗的教育界人仕作為成員，重新檢視學校的行政、人事管理等等，及向法團校董會提出建議。