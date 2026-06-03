中電撥款300萬推「清涼家居計劃」 助500基層戶貼隔熱膜、送循環扇減碳省電費

極端酷熱天氣持續，中華電力有限公司宣布，透過中電社區節能基金撥款300萬港元，推出全新的「清涼家居試驗計劃」，為約500戶基層家庭張貼隔熱窗膜及添置空氣循環扇，以助降低室內溫度，加強通風，紓緩酷熱天氣帶來的影響；同時讓受惠家庭減少使用冷氣機，從而節省電費開支，並推動節能減碳。 是次推出清涼家居試驗計劃，由葵青、觀塘、深水埗及屯門四區民政事務處的指定地區服務及關愛隊伍（關愛隊），以及超過 10 間非政府機構（包括分間單位區域服務 隊）提名合資格市民，對象為居住於中電供電範圍內的低收入家庭、長者及殘疾人士，以及劏房或簡樸房住戶。

針對基層家庭常見的居住環境通風不足、室內溫度偏高等問題，提供改善方案。參照早前已完成的個案，計劃安裝的隔熱窗膜可阻隔約一半的太陽輻射熱，令室內溫度降低約攝氏1至3度；再配合空氣循環扇，加速室內空氣流動，改善通風效率。

受惠居民感謝改善悶熱情況 居住在深水埗的受惠人士何伯伯表示，天氣一年比一年酷熱，特別是下午時分，室內溫度頗高，開啟冷氣機有時會令他氣管不適；而安裝隔熱窗膜並配置循環扇後，即使日間留在家中，感覺比以往涼快。居住在葵涌的受惠人士高女士就表示，居住空間細小，而單位窗戶「西斜」，室溫較高，感謝中華電力的熱心幫忙，免費為她安裝隔熱窗膜及添置循環扇， 改善室內悶熱情況。 莊偉茵：展現政、商、民攜手力量 中華電力企業發展總裁莊偉茵表示，面對全球暖化加劇及香港酷熱天氣日益頻繁，中電期望透過創新的科技應用，能有效改善基層家庭的生活質素，更有助用戶減少使用冷氣，減輕電費開支，達致節能減排的雙重效益；計劃能順利推展，有賴地區民政事務處、關愛隊及社區夥伴的緊密合作，充分展現政、商、民攜手關顧社區的力量。