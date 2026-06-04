2030年須處理6700公噸 電動車退役電池量料急增逾4倍

政府積極推動電動車普及，電動車電池壽命一般為5至10年，隨着退役電池逐步增加，其處理問題備受關注，若處理不當或成都市炸彈，去年便發生4宗涉及相關電池火警。政府預計，退役電池量預計到2030年達6,700公噸，較今年大增逾四倍。當局強調，正提升本地回收及處理能力，其中全港首間大型電動車電池回收設施已於環保園動工，預計本月投入運作，屆時可將退役電池轉化為再生黑粉，實現「轉廢為材」。 環保署估算，隨着近年電動車登記數量持續上升，本港退役電池量亦將顯著增加，預計由2026年約1,300公噸增至2030年約6,700公噸。環境及生態局補充，電池實際壽命受充電習慣、維修狀況及化學成分等因素影響，部分電池亦可能於退役前已更換或回收，實際數字或與估算存在差異。

環境及生態局透露，環保署今年初委託顧問評估其社會與經濟效益。結果顯示，有關計劃可為本地生產總值帶來約6,600萬元附加價值，並創造逾100個全職職位，佔相關行業勞動力約3%。署方亦正研究推行電動車電池生產者責任計劃諮詢業界，包括完善電池追蹤溯源機制，以提升全周期管理成效；當局亦計劃於今年內就有關計劃諮詢立法會環境事務委員會。 大型回收設施本月投入運作 全港首間大型電動車電池回收設施已於環保園動工，預計本月投入運作，屆時可將退役電池轉化為再生黑粉，實現「轉廢為材」。

環境及生態局強調，電動車退役電池進口須遵守《廢物處置條例》下的許可證制度。申請人須提交運輸合約及相關證明文件，並經環保署審核電池性質及運輸安排，確保運輸安全及最終在本地持牌設施妥善處理。同時會監察市場回收量，並與環保園新設施保持聯繫。 目前全港有5個持牌化學廢物處置設施可處理電動車退役電池，過去3年，相關設施共處理約130公噸退役鋰電池，其後運往海外認可機構再造。 5年9宗涉電動車電池火警 在執法巡查及投訴情況方面，過去5年環保署平均每年就相關設施巡查約40次，同期亦接獲5宗有關電動車退役電池非法貯存或處置的投訴。消防處會以風險為本的原則，定期巡查回收場，消防處數據顯示，過去5年涉及電動車電池的火警，2022至2024年每年有1至2宗，去年則有4宗，1人受傷。

鑑於近年部分回收場在夏季高溫期間曾出現鋰電池自燃的火警，環保署在去年中起，已定期到全港回收場派發有關鋰電池存放及防火的宣傳單張，提高防火意識。