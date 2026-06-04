涉猜猜我是誰電話騙案 兩漢呃5長者40萬被捕

兩名分別53和32歲男子涉「猜猜我是誰」電話騙案，詐騙5名長者合共40萬元，涉欺騙手段取得財產罪被補。
騙徒訛稱是受害人親友，因涉刑事案被捕，要交保釋金；其後又冒充受害人親友的朋友，聲稱代為收取保釋金，當受害人繳費後聯絡到親友才發現被騙。兩名男子報稱無業，分別負責把風和收取騙款。
警方在4至5月接獲5宗手法類似的電話騙案，主要集中在月華街一帶的長者，受害人年齡67至90歲，損失3萬至12萬元，合共涉款40萬元。警方提醒長者提高警覺。
女子交友程式識朋友 失220萬
另外，警方提醒市民網上交友要小心。一名女子透過交友應用程式結識他人，其後被邀轉至WhatsApp繼續傾談。兩個月後，騙徒自稱「投資港股專家」，聲稱掌握內幕消息，並保證可獲10%回報。受害人在假投資網站開設帳戶，並按指示在一個月內分40多次將逾200萬元轉帳至多個不同的個人銀行戶口。當受害人擬沽出時，卻無法提取資金。假客服其後以須繳交更多「資金」為由要求再轉帳，受害人於是再將向朋友及銀行借來的20萬元轉至指定戶口。騙徒訛稱辦理手續需時，要求受害人耐心等候。一星期後，騙徒完全失去聯絡，受害人才驚覺受騙。警方表示，過去一周共接獲逾80宗投資騙案，總損失金額逾9,000萬元。