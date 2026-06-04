涉猜猜我是誰電話騙案 兩漢呃5長者40萬被捕

兩名分別53和32歲男子涉「猜猜我是誰」電話騙案，詐騙5名長者合共40萬元，涉欺騙手段取得財產罪被補。

騙徒訛稱是受害人親友，因涉刑事案被捕，要交保釋金；其後又冒充受害人親友的朋友，聲稱代為收取保釋金，當受害人繳費後聯絡到親友才發現被騙。兩名男子報稱無業，分別負責把風和收取騙款。

警方在4至5月接獲5宗手法類似的電話騙案，主要集中在月華街一帶的長者，受害人年齡67至90歲，損失3萬至12萬元，合共涉款40萬元。警方提醒長者提高警覺。