佐敦道住宅單位冒煙68歲男住戶昏迷 垃圾屋增消防搜救難度

油麻地佐敦道發生火警。 今日（周四/6月4日）凌晨4時36分，油麻地佐敦道10至12號耀棠閣一個高層單位冒煙，驚動多名市民報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，消防出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，同時升起鋼梯協助救援。其間，一名年約68歲姓葉男住客沿梯間走避，被消防發現攙扶到地面，他疑吸入濃煙，旋即陷入昏迷，救護員立即為其急救，並由救護車送往伊利沙伯醫院搶救；另外，至少50名住戶疏散到樓下安全地方暫避，有人手抱愛貓；大廈高層單位有人揮動毛巾，等候消防救援，據了解，該批揮動毛巾的住客無需經雲梯疏散，徒步離開大廈。至凌晨5時50分，火勢大致撲熄。

警方表示，起火原因疑是電線短路，沒有可疑。起火單位為耀棠閣8樓一個單位，該單位是正常住宅，首先起火位置是客廳，面積約3米乘3米。然而，單位儼如「垃圾屋」，客廳、睡房、廚房及廁所均堆滿大量垃圾與雜物，嚴重阻擋通道，增加消防進入搜救的難度。目前人員繼續在單位內進行全面搜索及清理，確保沒有其他人士被困。

運輸署同日凌晨5時16分宣布，因火警，佐敦道（往西九龍公路方向）介乎彌敦道與加士居道之間的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。運輸署同日凌晨5時46分指出，車輛禁止由彌敦道（往尖沙咀方向）轉入德成街。運輸署清晨6時11分宣布，受影響九巴第2E、11、13X、14、14X、26、26X、98P、98D、110、203C、296D及W2號路線須改道行駛。