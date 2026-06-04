國泰明年開通哈薩克直航　姚柏良：中亞國家適合發展研學旅遊

行政長官李家超正率團訪問中亞，國泰航空明年首季會開通飛往哈薩克阿拉木圖機場的直航航班。立法會議員姚柏良認為初期每周3班直航數量合理，又指中亞國家適合發展中高端的「研學旅遊」，相信可吸引喜歡遊歷新地方的香港旅客。

姚柏良今早在電台節目表示，現時兩地客量及貨量需求不算很大，初期每周3班直航數量合理。姚柏良認為此舉打通了「空中一帶一路」走廊，相信阿拉木圖可作為連接中亞、俄羅斯、東歐，甚至高加索地區的重要航空樞紐。他分析阿拉木圖具有自然地貌、民族風情等豐富旅遊資源，適合發展中高端的「研學旅遊」。他估計有關行程大約10天，遊覽多個國家的話行程更可長達21天，建議港府與中亞國家延長免簽證期限。