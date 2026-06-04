中大教育學院寄錯信校友收學生資料 校方：人為疏忽嚴肅跟進(更新)

社交平台流傳香港中文大學教育學院懷疑寄錯學生地址的信件，令涉事學生個人資料外洩。有已畢業一年校友收到中大教育學院信件，打開後發現內含其他學生姓名、身份證號碼等敏感個人資料。
屬個別事件 主動向私隱公署報告
中大回覆《am730》查詢稱，得悉一名校友收到的校方信件內附有非其本人的個人資料，相關部門已即時徹查事件。大學非常重視是次事件，並已主動向個人資料私隱專員公署報告。經中大調查後，該宗資料外洩事件屬個別事件，因人為疏忽所致，大學對受影響人士深表歉意，並將嚴肅跟進。中大根據《個人資料 (私隱) 條例》(第486章) 及「個人資料私隱專員公署」頒布的相關指引，已制定一套明確且清晰的內部指引及操作守則，供大學相關部門參照及執行。中大將繼續密切監察事件，加強培訓及提高員工相關意識，以防止同類事件再次發生。
貼文者於Threads表示，大學行政部門將其全名，身份證號碼的信件寄去他人住所，有同學收到信件發現有其全名、身份證號碼、學業狀態；樓主表示正核查身份證外洩風險，並向網民求助如何處理個人資料外洩。他希望只屬個別行政出錯，囑「大家真係要小心」，並指信封地址是一名畢業一年的校友屋企，並非郵差送錯，「信封地址係其他人，但attention to係我全名」。
樓主公開的兩張圖片，可見信件郵戳日期為6月1日。校方發給受影響學生的校內文件，涉及性罪行定罪紀錄查核。