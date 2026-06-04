「世一技能 建造世界」 全城齊撐 建造業港將 2026世界技能大賽爭奪佳績

有「技能界奧林匹克」之譽的全球最大職業技能賽事——第48屆世界技能大賽（世賽）將於9月22至27日在上海舉辦。建造業議會自1997年起派隊參賽，至今已派出超過40名22歲或以下的建造業菁英參加，今年將派出9位菁英選手前赴上海。為讓公眾增加對賽事及港將的了解，議會聯同香港建造學院早前舉辦了「2026世界技能大賽建造業技能展示暨打氣儀式」，以「世一技能 建造世界」為題，透過展覽、技能體驗，以及與市民互動交流，展示建造業的技藝傳承及工匠精神的核心價值，並收集市民的打氣祝福，實行全城齊撐港將為港爭光。

「2026世界技能大賽建造業技能展示暨打氣儀式」早前在荃新天地二期舉行。建造業議會主席何安誠教授工程師於儀式致辭時表示，今屆議會將派出9位菁英出戰8個建造業項目。他指以往每一屆世賽的開幕禮，舉辦國的元首都會出席，如上屆於法國舉行的世賽，法國總統馬克龍亦有出席開幕禮，重要程度可謂真正的「奧林匹克」，故大家一定要留意，支持代表香港的出賽選手。他強調技藝是工匠精神最重要的一環，很高興是次出賽的選手將精益求精的匠技理念推向極致，讓世界看到香港菁英的工匠精神。

做好充足準備 助選手紓壓迎接世賽 議會為協助選手備戰，除安排他們到內地集訓交流外，亦經常到海外參賽以吸取經驗。議會更於香港建造學院上水院校及屯門訓練場設立符合世賽標準的培訓基地，並用科學化方式度身設計體能訓練，務求讓各選手以最佳狀態出戰世賽。為助選手從容應對賽事中的各種情況，議會除提供心理輔導，更請來羽毛球名將謝影雪分享運動生涯應對高低起跌的心得，並鼓勵各選手堅持努力，以最佳狀態出戰世賽。同時，於是次技能展示活動，亦能讓選手藉公開獻技，學習將臨場壓力轉化為動力，從而做到以賽促教。

今年議會將派出9位22歲或以下的菁英選手出戰8個項目，分別是混凝土建築選手黃道港及尹子浩、細木選手黃梓豪、油漆及裝飾選手羅澤森、管道及製暖選手方澤、鋪瓦選手戴心怡、砌磚選手羅振豪、焊接選手謝渝樂，以及家具製作選手杜龍威。 活動當日請來前體育記者伍家謙擔任嘉賓主持，與選手於台上進行遊戲互動，並與焊接選手謝渝樂、鋪瓦選手戴心怡及混凝土建築選手黃道港即場交流。

拋開得失專注眼前賽事 遇傷患堅持集訓 即將代表香港出戰世賽焊接項目的謝渝樂指，外出比賽難免有壓力，但與羽毛球名將謝影雪取經後，學會每次都將之前的得失拋諸腦後，只專注正進行的賽事。唯一的女將、鋪瓦選手戴心怡則難忘於重慶集訓期間曾受腰傷，只能盡快調理身體，就算腰傷未癒亦堅持集訓以免前功盡棄。而混凝土建築選手黃道港則分享指，賽事有如工地的縮影，讓他可以了解不同的工序安排，對其日後工作有很大幫助。 此外，立法會議員黃浩明測量師及林振昇先生、建造業訓練委員會主席廖聖鵬工程師、香港建造學院管理委員會主席盧偉國博士工程師等多位嘉賓當日均有出席並擔任儀式主禮嘉賓，一同為參賽選手打氣。

傳承優秀工藝 踐行工匠精神 何安誠教授工程師於活動後表示，議會為協助選手備戰世賽，與內地多個曾獲獎的培訓基地簽署合作備忘錄，安排選手到內地交流及接受培訓。他感謝各位專家、訓練員和議會同事的付出，全面跟進及因應選手的表現調整訓練計劃，讓選手表現進步神速，更有信心於賽事中取得好成績。

議會將安排部分選手稍後到澳洲參加地區賽事，作為世賽的前哨戰，務求「以賽促教」。議會除全力支持選手爭取獎項外，亦提早為下屆賽事建立種子梯隊，傳承工匠精神。他指希望透過比賽，讓市民認識建造業，並推動業界踐行工匠精神的匠心、匠魂、匠技、匠行四大維度，以傳承優秀工藝。