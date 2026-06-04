非遺六月推非遺雅宴 展示傳統非遺飲食 劉智鵬籲飲食業界攜手推廣

由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」今日(4日)宣布，將於「香港非遺月 2026」期間舉行舉行多項活動，包括與中餐廳舉行《非遺雅宴》，設計以本地非遺項目為靈感的菜單。主辦方表示，期望透過晚宴向飲食界展示推出非遺飲食產品的可行性。

非遺六月舉行活動發布會，介紹即將登場的系列盛事，提到將於文體旅局主辦的香港非遺月 2026期間舉行《非遺高峰會》、《公眾非會議報告》及《非遺雅宴》三大重點活動。其中，非遺雅宴將於6月13日舉行，邀請學者、傳承人、非遺業界等人士品嚐麻辣雞肉燒賣、奶茶凍、片皮鴨新食等菜餚。