非遺六月推非遺雅宴 展示傳統非遺飲食 劉智鵬籲飲食業界攜手推廣

由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」今日(4日)宣布，將於「香港非遺月 2026」期間舉行舉行多項活動，包括與中餐廳舉行《非遺雅宴》，設計以本地非遺項目為靈感的菜單。主辦方表示，期望透過晚宴向飲食界展示推出非遺飲食產品的可行性。
非遺六月舉行活動發布會，介紹即將登場的系列盛事，提到將於文體旅局主辦的香港非遺月 2026期間舉行《非遺高峰會》、《公眾非會議報告》及《非遺雅宴》三大重點活動。其中，非遺雅宴將於6月13日舉行，邀請學者、傳承人、非遺業界等人士品嚐麻辣雞肉燒賣、奶茶凍、片皮鴨新食等菜餚。
劉智鵬：非遺飲食屬於全香港市民
「非遺六月」主席、歷史學者劉智鵬表示，去年活動首度試辦時反應熱烈，今年活動將移師至空間更大的璟瓏軒舉行，預計席設20圍，邀請約240人。團隊特別在菜單設計上注入心思，將透過非遺相關的食材、烹飪技藝及傳統器皿所製作的佳餚組成一餐筵席。
劉智鵬強調，非遺飲食屬於全香港市民，菜單並無版權，去年在雅宴結束後，合作的飲食集團仍將相關菜單延續供應至年底，足足推廣了半年之久，呼籲本地其他餐飲同業共同發揮心思與技術，攜手推廣香港的非遺飲食文化。
《非遺高峰會》及《公眾非會議報告》
至於其餘兩項活動，同樣在6月13日舉行，當日上午的《非遺高峰會》將邀請香港、澳門、大灣區及國家層面的專家學者，共同探討各地的非遺保育政策與推廣經驗；下午則設有《公眾非會議報告》，活動上會分享各大中學收集的非遺研究成果，並進行三場跨地區的非遺論壇。