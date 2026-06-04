消委會｜30款發聲發光玩具半數安全未達標　Lezile琴音超標或損聽力

歐洲過往不時出現「聲光玩具」的召回個案。有見及此，消委會揀選了30款在本港市面有售的聲光玩具樣本，款式包括手提電話、電子琴、對講機、寵物小狗、手槍、火車等，售價介乎28元至399元，主要購自玩具零售店、百貨公司及兒童用品店。測試參考相關歐洲安全標準，檢視其安全表現，測試結果發現，全部樣本的適用年齡組別均與其標示相符，但約5成樣本於音量安全、電池室設計或標示警告字方面未能符合有關標準要求，整體情況不太理想。

機械和物理性能測試中，29款通過相關要求和測試，Lezile Little Musician(3206)則在音量安全方面未能符合標準要求，或會增加兒童使用時損害聽覺的風險。該產品在音樂模式、即按琴鍵彈奏或播放琴身預設音樂時，於50厘米距離量得的平均聲音水平為83.6分貝，超出桌面玩具第1風險級別所訂定的80分貝上限。此外，該產品亦隨附一枝咪高風，供玩者於彈奏或聆聽音樂時唱歌。在語音模式下量得的平均聲音水平為85.3分貝，同樣超出語音玩具第1風險級別的80分貝限值，未能符合標準。

8樣本電池室結構 未符合標準 電氣安全性能測試中，8款樣本在電池室結構方面未能符合標準要求，或會增加兒童接觸電池風險。其中，IWAYA CORPOERATION BABY CHIHUAHUA及「优优虎公主电话机」，在拉力及／或跌落測試後，其電池室打開，電池外露可被接觸，未能符合標準。IWAYA代理商表示，有關測試樣本屬舊存貨，生產商將於新生產的產品中採用螺絲固定的電池室蓋設計，而該新設計亦已通過相關標準的要求。 另外，一款採用「鈕扣電池」的玩具樣本及6款採用「AA或AAA電池」的樣本，在電池室蓋打開的情況下，對該螺絲於不同方向施加20牛頓的力並維持10秒後，螺絲與電池室蓋分離，不符合標準，倘兒童取出電池後誤吞，或致窒息或化學灼傷。

3 樣本可能引發光敏性癲癇但未作警告標示 22款具備發光功能的樣本中，其發光部件量得的亮度及光輻射水平均符合標準的要求，結果令人滿意，但當中3款具備閃光功能的樣本，可能引發光敏性癲癇的潛在風險，惟未按標準作警告標示，亦有4個樣本未有提供製造商、進口商及供應商的全名及/或在本港的地址，消委會已將資料轉交海關跟進。此外，8個樣本欠缺電玩具安全標準所要求的部分警告字句，有代理商表示已進行更新替換現有的安全警告字句。

選購及使用玩具時注意事項 消委會提醒，在選購及使用玩具時，應特別留意產品標示及使用安全，以及留意產品標示的適用年齡。購買前應仔細檢視產品及包裝上的安全標示和警告字句，在兒童每次使用玩具前，應先檢查玩具，確保沒有容易鬆脫的細小部件、尖銳邊緣或尖點等風險，並應按照產品說明及警告指示使用玩具，並避免讓兒童長時間把發聲玩具貼近耳朵把玩，宜控制音量及玩樂時間，如發現音量過大或令兒童感到不適，應立即停止使用。若玩具設有閃光或快速變換燈光效果，應留意其可能引發不適反應，並避免讓兒童長時間直視發光部件。對於使用電池或充電池的玩具，家長應負責安裝、更換及充電，並確保電池室已妥善固定，用盡或損壞的電池應立即取出並妥善棄置，如懷疑兒童誤吞電池，應即時求醫。如一段時間內不會使用玩具，應將電池取出。存放玩具及電池時，應遠離熱源及潮濕環境。