「STEAM 中建夢想」學習計劃 | 實地體驗工程師講解 搭建特色學習平台

為配合國家及特區政府的教育及青年培育部署，中國建築推出「STEAM中建夢想」學習計劃，並於5月30日舉行啟動禮。一眾嘉賓及領導共同主禮，標誌計劃展開新階段。該計劃立足香港創科教育需求，依託公司專業實力，搭建具行業特色的STEAM學習平台，助力完善教育生態，發掘青少年的創新潛力。
「STEAM中建夢想」學習計劃將STEAM教育與建築、工程、可持續發展等真實場景結合，已編製《飲水思源》及《應對氣候變化》等教材，並打造六個教育基地（三個位於香港：將軍澳海水化淡廠、元朗防洪壩及明渠改善計劃、C-SMART智慧工地研發中心），覆蓋水資源、氣候變化、智慧建造三大板塊。學生透過講座、考察、實驗及工作坊，理解工程科技如何回應城市發展與民生需要。
打造趣味互動性工作坊 引起學習興趣
中海集團總經理張海鵬致辭時表示，「STEAM中建夢想」學習計劃不僅是一個教育計劃，更是集團服務社會、點亮青少年科學夢想的重要途徑。未來，項目將秉持「凝聚香港智慧、拓展國際視野、融入國家發展」的核心理念，深化多邊合作，融入人工智能與智慧建造等前沿技術，助力培育兼具創新能力與家國情懷的新一代香港青年。
發展局局長甯漢豪則表示，要推動香港和建造業的持續發展，人才培訓至為重要，而人力培訓必須從小做起，因此發展局聯同教育局和建造業議會在2024年底開展「STEAM UP想建理」項目，為下一代做好創科基礎的準備。她感謝中國建築主動構建了這個別具意義的學習計劃，期望建造業界有更多企業能效法，主動參與，將標誌性工程轉化為教育基地。
實地體驗專家講解 加深學習成果
中國建築國際集團副總裁陳恒鑌於會後分享指，「STEAM中建夢想」學習計劃的特色是加入實地體驗教學，例如讓同學親身見證「組裝合成建築法」如何像「汽車生產線」般運作。前線工程師及專業人員更會親身分享理論知識、人生閱歷等，加深學習成效。期望聯合各界將現有工作整合成平台，讓全港學生受惠。
現就讀於仁濟醫院王華湘中學二年級的陳焯思同學，早前透過計劃參觀將軍澳海水化淡廠，讓她明白水資源得來不易，明白社會已投入大量精力與設備應對缺水問題，因而更加珍惜水資源。她更以AI圖片在活動現場分享「未來水資源」的所見所感，未來生涯規劃將朝此方向探索。
盼保持勇敢探索學習精神
來自元朗防洪壩及明渠改善計劃工程項目的地盤代表麥志鴻及公共關係主任高玉婷分享，地盤已累積舉辦17場STEAM活動，包括DIY電動水泵等互動環節。高玉婷指同學表現超出預期，其認真、守秩序及積極參與令團隊印象深刻。麥志鴻亦難忘同學從不了解到了解，積極發問，希望他們保持好奇心，明白工程是為了解決生活問題。
由工地走進課室，由工程師帶動學生，「STEAM中建夢想」正為香港青年鋪設一條通往創科未來的跑道，讓夢想在真實場景中起飛。