「STEAM 中建夢想」學習計劃 | 實地體驗工程師講解 搭建特色學習平台

為配合國家及特區政府的教育及青年培育部署，中國建築推出「STEAM中建夢想」學習計劃，並於5月30日舉行啟動禮。一眾嘉賓及領導共同主禮，標誌計劃展開新階段。該計劃立足香港創科教育需求，依託公司專業實力，搭建具行業特色的STEAM學習平台，助力完善教育生態，發掘青少年的創新潛力。

「STEAM中建夢想」學習計劃將STEAM教育與建築、工程、可持續發展等真實場景結合，已編製《飲水思源》及《應對氣候變化》等教材，並打造六個教育基地（三個位於香港：將軍澳海水化淡廠、元朗防洪壩及明渠改善計劃、C-SMART智慧工地研發中心），覆蓋水資源、氣候變化、智慧建造三大板塊。學生透過講座、考察、實驗及工作坊，理解工程科技如何回應城市發展與民生需要。

打造趣味互動性工作坊 引起學習興趣

中海集團總經理張海鵬致辭時表示，「STEAM中建夢想」學習計劃不僅是一個教育計劃，更是集團服務社會、點亮青少年科學夢想的重要途徑。未來，項目將秉持「凝聚香港智慧、拓展國際視野、融入國家發展」的核心理念，深化多邊合作，融入人工智能與智慧建造等前沿技術，助力培育兼具創新能力與家國情懷的新一代香港青年。