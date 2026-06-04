食環署街市擬轉外判 交承租商營運 3公眾街市先試行

政府擬對食環署其下的街市引入整體承租方式，把街市外判，由承租商負責營運，再分租予不同租戶。政府計劃在3個即將落成的公眾街市引入整體承租安排，計劃在本年第三季邀請市場提交意向書，並計劃於明年率先就天水圍公眾街市，以整體承租方式進行招標。有立法會議員認為，房署的管理方式可成為參考例子，不擔憂出現壟斷情況。

現時食環署轄下共有94個公眾街市，合共提供逾1.31萬個攤檔，惟近年部分街市的空置率高。政府向立法會食物安全及環境衛生事務委員會提交文件，提出引入整體承租的方式營運署方轄下的街市。

文件提到，鄰近的內地城市早已實行街市「管辦分離」，政府只負責監管，企業則負責營辦，通常採用整體承租方式經營；本港其他非食環署管理的街市亦是同樣情況，包括1997年及以後落成的房委會街市。

文件指出，整體承租模式的優點在於市場主導，承租商可通盤規劃行業組合數量及布局，作相應調節，回應居民需要。承租商亦可靈活處理租務，推動商戶更積極經營。價格方面，食環署曾在今年3月比較貨品價格，顯示食環署公眾街市與同區按整體承租模式營運街市的價格沒有太大分別。