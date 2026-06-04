特首中亞行｜李家超：達成96份合作協議備忘錄　烏茲別克擬在港設總領事館

行政長官李家超率領的商貿代表團周五結束中亞訪問，他表示本港與哈薩克和烏茲別克共達成96份合作協議及備忘錄，涉及具體金額總值超過16.5億美元，當中15份是與兩國政府簽訂。他指，周四先後與烏茲別克總統和總理會面，當地政府已同意在本港設立總領事館，港府亦有意在中亞地區設立經濟貿易辦事處，回港後會認真總結行程經驗，以及研究設立的效能與可行性。

發揮「一加一大於二」協同效應

李家超在烏茲別克總結中亞行程，形容此行成功發揮「一加一大於二」的協同效應，並達到八大成果，包括建立高層聯繫、啟動雙邊協定磋商、發揮出海平台效應、促進人員往來便捷等，亦達成開拓新興市場、加強政府之間聯繫和構建樞紐對樞紐合作模式三大目標。他指，代表團有75名來自香港和內地企業、商貿代表和專業人員，於兩國出席逾20場活動、考察多個金融創科基建項目，與兩國總統和總理等多名高層官員會面，包括周三晚甫抵埗便與烏茲別克外交部部長賽爾多夫會面，見證雙方互換照會，讓雙方旅客可以免簽證逗留30日。