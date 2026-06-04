特首中亞行｜李家超：達成96份合作協議備忘錄　烏茲別克擬在港設總領事館

行政長官李家超率領的商貿代表團周五結束中亞訪問，他表示本港與哈薩克和烏茲別克共達成96份合作協議及備忘錄，涉及具體金額總值超過16.5億美元，當中15份是與兩國政府簽訂。他指，周四先後與烏茲別克總統和總理會面，當地政府已同意在本港設立總領事館，港府亦有意在中亞地區設立經濟貿易辦事處，回港後會認真總結行程經驗，以及研究設立的效能與可行性。
發揮「一加一大於二」協同效應
李家超在烏茲別克總結中亞行程，形容此行成功發揮「一加一大於二」的協同效應，並達到八大成果，包括建立高層聯繫、啟動雙邊協定磋商、發揮出海平台效應、促進人員往來便捷等，亦達成開拓新興市場、加強政府之間聯繫和構建樞紐對樞紐合作模式三大目標。他指，代表團有75名來自香港和內地企業、商貿代表和專業人員，於兩國出席逾20場活動、考察多個金融創科基建項目，與兩國總統和總理等多名高層官員會面，包括周三晚甫抵埗便與烏茲別克外交部部長賽爾多夫會面，見證雙方互換照會，讓雙方旅客可以免簽證逗留30日。
今次是特區政府成立「內地企業出海專班」後，首次由特首率領兩地企業外訪，李家超認為這充分發揮香港作為「超級聯繫人」的優勢。代表團周四晚上出席由特區政府和貿發局共同主辦的商務晚宴和諒解備忘錄簽署儀式，向當地政商界代表介紹香港的發展機遇和營商優勢。