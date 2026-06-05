am智庫｜地緣政治浪潮下的香港進出口業：機遇與挑戰並存

隨著2026年中東局勢進入複雜且深遠變動期，全球供應鏈再度面臨嚴峻考驗。進出口界立法會議員鍾奇峰對此提出深刻見解，指出當前局勢不僅是運輸成本上升，更是對香港傳統貿易模式的一次結構性衝擊。這場動盪正迫使業界在未來五年內完成從「轉口貿易」向「高增值供應鏈管理」的關鍵跨越。

中東地區衝突產生連鎖反應 中東地區的衝突直接導致了國際航運動脈的栓塞。鍾奇峰提到，由於地緣政治影響，航運配送時間已從原本的一週大幅延長至十多天。對於追求效率的貿易業而言，意味著資金周轉期的延長與利息負擔加重。同時，燃油成本因局勢不穩而持續走高，直接拉升整體貨運費率。 這種衝擊並非僅停留在宏觀經濟數據上，更已滲透至香港市民的日常生活中。他提及，由於石油副產品生產受礙，影響了日常用品的包裝材料供應。部分零食品牌如薯片，因彩色油墨及特殊包裝膠袋的原料短缺，被迫將精美的彩色包裝改為黑白印刷。雖然目前的通脹水平受惠於中國強大的生產力而保持溫和，但若衝突持續超過一年，這些上游成本的增加，最終將不能避免在消費上反映。

GDP增長與商界憂慮 市場有聲音質疑香港經濟呈現出一種結構性矛盾。2026年第一季的GDP增長錄得5.9%，表現強勁，這主要得益於高科技產品和電子零件出口支撐。然而，反映業界情緒的4月份採購經理指數(PMI)，卻跌至48.6的萎縮區間。鍾奇峰解釋，原因在於航運受阻，加上數據與首季GDP有時間差，導致有體感溫差的出現。 他指出，阿聯酋雖是香港第六大出口夥伴，但其貿易額佔比僅不到2%，因此就純粹的貿易量而言，影響尚在可控範圍內。然而，中東作為政府大力推廣的新興市場，其局勢不穩無疑打擊了中小企響應政策，「出海」開拓新藍海的積極性。

不過，回顧4月進出口貨值，本港於最主要的歐美市場表現仍有顯著增長，相信中東局勢帶來的負面影響逐步修復中，主要由於全球對AI設備、機械人的需求不斷增長，香港貿易業無論在各國原料供應和成品進出口當中均能受惠。

建立大宗商品交易圈 面對傳統轉口貿易的式微，香港正試圖通過建立「大宗商品交易生態圈」來重塑競爭力。在2025年獲得倫敦金屬交易所(LME)授權倉庫資格後，今年香港進一步爭取到芝加哥商品交易所(CME)的授權，建立相關倉庫設施。這不僅能吸引實物金屬與大宗商品在香港儲存與交收，更能帶動相關物流服務，抵銷傳統消費品貿易流失的貨值。 鍾奇峰強調，傳統貿易模式已到分水嶺，業界必須利用AI取代繁瑣文書處理，並通過大數據分析發掘潛在的替代市場。然而，中小企在轉型中，面臨試驗成本高昂與工具選擇困難等痛點。