熱焫焫!! 多區氣溫逾36度 極端酷熱持續 小心中暑！

「夏日熱焫焫」，本港受極端酷熱天氣影響，高溫天氣持續，多區昨日下午氣溫達攝氏35度，上水、大埔、元朗等地更高達36度或以上。香港天文台預測，今日部分地區極端酷熱，預計明日有幾陣驟雨和雷暴，預計會緩解高溫天氣。有家庭醫生指，近期因酷熱引致熱衰竭的求診病人有所增加，提醒市民應注意防暑並及時補水。 昨日本港晴空萬里無雲，陽光直照街上途人，但仍無阻部分市民戶外做運動，亦有放學回家的學生自備消暑紙扇或電風扇等「法寶」。天文台昨早6時45分發出酷熱天氣警告，中午更發出特別天氣提示，指本港天氣極端酷熱及高溫天氣持續，提醒市民要多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。

多處地區昨下午氣溫上升至35度或以上，其中大埔、元朗公園、打鼓嶺、濕地公園等地最高氣溫超過36度，上水更一度高達37.2度。天文台指，位於南海東北部的熱帶氣旋大致移向台灣一帶，廣東地區受其下沉氣流影響，風勢微弱、極端酷熱。 因炎熱不適求診個案明顯增加 過去5年本港每年有逾200宗因中暑入院的個案，當中死亡的個案每年約有2至5宗。家庭醫生林永和向本報稱，近日相關求診個案明顯增加，部分出現高燒症狀的市民，實為熱衰竭而非普通感冒，他們往往在劇烈運動、大量出汗後，出現臉紅和發燒等徵症，且伴隨小便量顯著減少的情況。

他指，有感冒初癒的患者在下午烈日當空時外出，因排汗情況不佳導致病情惡化，又說乙型流感和新冠肺炎確診個案近期都有增加，料與炎熱天氣存在一定關聯。

多飲水 留意「熱衰竭」初期徵狀 林永和解釋，中暑初期症狀稱為「熱衰竭」，患者會感頭痛、疲倦及口渴，此時心跳和血壓普遍正常，然而若持續暴露於陽光下、身處潮濕或炎熱環境以致無法排汗，或因運動持續製造熱量，體溫便會不斷上升。當體溫升至攝氏40度或以上時，在定義上即屬可能中暑。即使沒有進行劇烈運動，如果上班族穿著密不透風西裝或套裙在戶外步行，無法順利排汗同樣會使體溫持續上升。他提醒市民應多飲水，如突然出現極度疲倦或作悶便屬熱衰竭初期徵狀，一旦出現腳步浮浮、反應遲鈍、語無倫次，甚至「出汗出到冇得出」的情況，則代表已進入更嚴重的中暑階段，應該即時召喚救護車協助，同時應前往遮蔭地方等候、用風扇或濕毛巾等降溫，如神志清醒更可適量補充水分。

天文台預測今早最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，部分地區極端酷熱，早晚有幾陣狂風雷暴，吹和緩西至西南風。 由於一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期，在華南沿岸至南海北部一帶徘徊，明日預計有幾陣驟雨及雷暴，隨後兩、三日間中有驟雨，部分地區雨勢較大，高溫天氣會緩解。

勞工處籲員工現症狀立即通知僱主 勞工處昨早11時發出黃色工作暑熱警告，提醒僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並採取所需的預防及控制措施。勞工處夥同食環署，昨到一個公眾垃圾收集站向前線清潔工友推廣《預防工作時中暑指引》及工作暑熱警告生效期間的預防措施，勞工處副處長馮浩賢指，工友要注意個人身體情況，如工作期間出現熱疾病的症狀，如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並立即通知僱主或管方作適當行動。

另外，西貢昨下午1時前後有兩名泳客在沙灘遇溺。警方中午12時59分接報指，一名年約60至70歲的本地男子在清清水灣第二灣泳灘遇溺，隨後昏迷送院搶救。6分鐘後，警方接報另一名譚姓63歲男子在廈門灣遇溺，送院後不治。