香港多角度｜面包台行政總監 簡克勤：香港機遇處處

香港憑藉「內聯外通」的獨特優勢，向來是創業家實踐夢想的樂土。網台「面包台」行政總監簡克勤(Frank Khan)憑藉敏銳的市場觸覺，在2017年看準大灣區發展機遇後轉型線上網台業務。面對近年經濟環境轉變，他堅守「誠信第一」的信念，在逆境中展現出靈活求生、始終相信香港仍是機遇處處的地方。

簡克勤於香港土生土長，父親是英國人，母親是巴基斯坦人，其父為英軍工作，來到香港定居。雖然擁有一張外國人面孔，但他內裡其實是一個不折不扣的「香港仔」。在香港國際學校完成中、小學課程的他，說得一口流利廣東話。求學時期，更深深體會到香港社會的包容：同學之間能以平等身份相待，從未因種族差異而遭受歧視。 自幼在軍營長大，簡克勤年少時覺得穿上制服很有威嚴，長大後順理成章加入紀律部隊。然而，2000年公務員制度改革，雖然外籍公務員可以留任，但最高只能升至警司的職位。他意識到前途受到限制，毅然跳出舒適圈，選擇離開紀律部隊，轉投商界。

從商重視「誠信」 初入商界，簡克勤坦言當時對銷售工作相當鄙視，認為那是「沒有學歷的人做的工作」。這種自尊，直接導致他業績慘淡。在他最迷失的時候，一位在酒吧偶遇、曾在加拿大當警務人員的「師傅」Eddie Chai，一語道破他的盲點：「你輸在自尊。」這句當頭棒喝，讓他決心破釜沉舟，放下身段，認真學習銷售技巧。最終，他不僅克服了心理障礙，更去廣州營銷學會培訓一班企業銷售技巧，理念及巡迴大學分享戰略銷售，更成功獲取英國企業教練的資歷。這次經歷，磨練出他日後營商的核心哲學：「誠信是天下第一。」他傾向真誠面對客戶，因為他深信，長期建立的信任，遠比短期的表面利益重要。

簡克勤於2012年返到香港專注開拓網絡行銷業務。然而到了2017年，市場已趨於飽和，競爭日趨白熱化。當時，大灣區概念剛開始萌芽，有傳媒人士建議他：「香港沒有一間網台能做到入大灣區；若能做到就會贏。」就是這份洞見，令公司轉型到網台「面包台」。 簡克勤表示，面包台堅持不講政治、不講粗口、不講色情，開台約一年成功進入大灣區。網台除了娛樂、財經等資訊，更主打「生意故事」， 「不少香港人都希望創業，但課堂學到的好多時只是只上談兵，所以我們邀請好多企業家分享他們成功，以至失敗的實戰經驗，反應相當不錯。」

永遠視香港為家 然而，創業路從來不是一帆風順。他坦言，2019年的社會事件，令面包台在大灣區的收視率急跌；隨後的疫情，亦影響了客戶的廣告投放。簡克勤本以為疫後生意會復甦，但現實是，疫情時還有人留港消費；通關後情況反而更見嚴峻。他表示，為節省成本，錄影辦公室縮減至800呎，人手同一時間縮減，部分工序改為外判，總算能達到收支平衡。儘管面前荊棘滿途，簡克勤對未來依然充滿信心。他堅信未來是網上世界；當電視觀眾日漸減少，網台能讓觀眾隨時隨地收看，依然大有可為。