葵和街5個月破5非法加油站 葵泰路搗違法油站拘3人

非法加油活動或變都市炸彈，消防處指在過去5個月，單是葵涌葵和街一帶，已搗破了5個非法加油站。而葵涌葵德街一幢工業大廈外周二發生的火警，相信涉及非法加油活動。警方周三在上述位置相距十多分鐘步程的葵泰路，再搗破另一個非法流動汽油站，拘捕3人，包括一名私家車司機。

葵涌葵德街一幢工廈外周二發生火警，消防趕至將火救熄，事發後，大廈一幅約15米乘10米的外牆被燒至熏黑，玻璃窗爆裂。翻查鄰近大廈閉路電視片段發現，附近有懷疑非法加油活動。消防亦在現場發現一輛油車及一個燒毀的鐵架，懷疑是非法加油站用的電油、電泵等工具。