葵和街5個月破5非法加油站 葵泰路搗違法油站拘3人

非法加油活動或變都市炸彈，消防處指在過去5個月，單是葵涌葵和街一帶，已搗破了5個非法加油站。而葵涌葵德街一幢工業大廈外周二發生的火警，相信涉及非法加油活動。警方周三在上述位置相距十多分鐘步程的葵泰路，再搗破另一個非法流動汽油站，拘捕3人，包括一名私家車司機。
葵涌葵德街一幢工廈外周二發生火警，消防趕至將火救熄，事發後，大廈一幅約15米乘10米的外牆被燒至熏黑，玻璃窗爆裂。翻查鄰近大廈閉路電視片段發現，附近有懷疑非法加油活動。消防亦在現場發現一輛油車及一個燒毀的鐵架，懷疑是非法加油站用的電油、電泵等工具。
消防處助理消防區長(危險品執法)王洪烈指在過去5個月，已在葵和街一帶搗破5個非法加油站，檢獲超過1.4萬公升非法燃油。
警方於周三傍晚在葵涌葵泰路展開突擊搜查行動，再搗破一個流動非法汽油站。行動中，人員發現一名操作員在沒有任何防火設備下，於路邊為一輛私家車加油，現場另有一人協助經營。警方其後拘捕3人，年齡介乎22至42歲，涉非法處理或管有未完稅汽油，其中一名持雙程證入境的男子，另涉違反逗留條件。
行動中，檢獲一輛私家車、一批加油工具，以及約1,600公升未完稅汽油，市值約50,000元。
警務處新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳表示，葵德街的火警反映非法油站對公眾構成嚴重安全隱患，一旦發生火警甚至爆炸，可能造成嚴重傷亡。
警方強調，根據《應課稅品條例》，無論購買或售賣未完稅汽油均屬違法行為。一經定罪，最高可被判監禁兩年及罰款一百萬元，涉案車輛亦可能被充公。警方提醒市民切勿光顧非法油站，以免觸犯法例及承擔相關法律後果。