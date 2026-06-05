非遺六月辦晚宴推「非遺菜單」 劉智鵬籲業界推廣飲食文化

有云「民以食為天」，品嘗不同地方的佳餚亦能感受當地文化特色。由華夏基金會、京港學術交流中心及文化力量組成的「非遺六月」宣布，將於「香港非遺月2026」期間舉行多項活動，其中會與中餐廳舉行晚宴《非遺雅宴》，設計以本地非遺項目為靈感的菜單，供享用之餘，同時讓食客了解當中的文化底蘊。主辦方表示，期望透過晚宴向飲食業界展示，推出非遺飲食產品的可行性，共同推廣非遺文化。

「非遺六月」介紹即將登場的系列盛事時提到，將於文體旅局主辦的香港非遺月期間舉行《非遺高峰會》、《公眾非會議報告》及《非遺雅宴》三大重點活動。其中非遺雅宴將於6月13日舉行，邀請學者、傳承人、非遺業界等人士，品嘗麻辣雞肉燒賣、奶茶凍、片皮鴨新食等菜餚。 文化力量主席伍婉婷介紹指，團隊特別在菜單設計上注入心思，將透過非遺相關的食材、烹飪技藝及傳統器皿所製作的佳餚組成一餐筵席，如龍舟飯本身便是國家級非物質文化遺產；蜜餞金蠔拼釀遼參，菜式中蠔豉蠔油的技藝便是香港非遺清單項目。

劉智鵬：非遺飲食屬於全港市民 「非遺六月」主席、歷史學者劉智鵬表示，去年活動首度試辦時反應熱烈，今年活動將移師至空間更大的璟瓏軒舉行，預計席設20圍。劉智鵬強調，非遺飲食屬於全香港市民，菜單並無版權，去年在雅宴結束後，合作的飲食集團更將相關菜式在旗下餐廳延續供應至年底，推廣了半年之久，呼籲本地其他餐飲業界可共同發揮心思與技術，攜手推廣香港的非遺飲食文化。他亦歡迎業界為自己的招牌菜申請成非遺。璟瓏軒負責人盧浩宏則指，今年非遺雅宴完成後，會把菜單開放予公眾。