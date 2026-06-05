食環署街市擬轉外判 交承租商營運 3公眾街市先試行

近年市民的消費模式轉變，加上零售市場生態變化，令不少公眾街市的空置率持續偏高。為應對上述情況，政府擬對食環署其下的街市引入整體承租方式，把街市外判，由承租商負責營運，再分租予不同租戶。政府計劃在3個即將落成的公眾街市引入整體承租安排，計劃在本年第三季邀請市場提交意向書，並計劃於明年率先就天水圍公眾街市，以整體承租方式進行招標。有立法會議員認為，房署的管理方式可成為參考例子，不擔憂出現壟斷情況。 現時食環署轄下共有94個公眾街市，合共提供逾1.31萬個攤檔，惟近年部分街市的空置率高。政府日前向立法會食物安全及環境衛生事務委員會提交文件，提出引入整體承租的方式營運署方轄下的街市。

文件提到，鄰近的內地城市早已實行街市「管辦分離」，政府只負責監管，企業則負責營辦，通常採用整體承租方式經營；本港其他非食環署管理的街市亦是同樣情況，包括1997年及以後落成的房委會街市。 文件指出，整體承租模式的優點在於市場主導，承租商可通盤規劃行業組合數量及布局，作相應調節，回應居民需要。承租商亦可靈活處理租務，推動商戶更積極經營。價格方面，食環署曾在今年3月比較貨品價格，顯示食環署公眾街市與同區按整體承租模式營運街市的價格沒有太大分別。

第三季邀交意向書 天水圍新公眾街市先試行 參考其他街市的先例，食環署計劃嘗試在即將落成的公眾街市引入整體承租安排，署方揀選的3個新公眾街市包括天水圍、將軍澳第67區和古洞北新發展區的新公眾街市，分別在明年至2028年間竣工。文件提到，食環署擬於本年第三季邀請市場提交意向書。如反應正面，署方將進一步擬定各項細節，並率先在明年就整體承租天水圍新公眾街市招標。 此外，文件又指出，政府在2018年預留了20億元推行街市現代化計劃，提升硬件設計。政府觀察到，對街市攤檔租戶和顧客影響較小的改善攤檔項目更符合成本效益。總結經驗，雖然全面翻新可深度處理個別街市硬件老化的情況，惟難以改變公眾街市需求下跌的狀況。因此，街市現代化計劃日後會聚焦優化攤檔工程，集中按需要和實際情況修繕合適街市。

文件又提及，政府會考慮整合或關閉空置率持續偏高、客觀條件上缺乏改善空間的街市；日後考慮是否興建新公眾街市時，亦會更審慎評估社區需要，避免資源錯配。 楊永杰指房署街市有先例 不憂出現壟斷 實政圓桌召集人田北辰稱對街市引入整體承租安排有很大保留。他指，街市是基層基本糧食供應鏈，不應該外判營運，否則會容易出現壟斷情況。他建議政府參考醫院管理局般，成立「街市管理局」，在市場上物色一些專業、同時顧及公共利益的人士去策劃及營運公眾街市。