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出版：2026-Jun-05 10:13
更新：2026-Jun-05 18:15

天氣｜34.6度今年新高　短期內廣泛地區可能受大雨影響(更新)

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高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，本港部分地區雨勢頗大。(林俊源攝)

高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，本港部分地區雨勢頗大。(林俊源攝)

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【18:15更新】天文台表示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【17:45更新】天文台發出特別天氣提示，高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大。市民請提高警惕。

【17:17 更新】天文台發出特別天氣提示，預料本港在短期內可能受冰雹影響。

高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，本港部分地區雨勢頗大。(林俊源攝) 高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，本港部分地區雨勢頗大。(林俊源攝) 高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，本港部分地區雨勢頗大。(林俊源攝)
香港九天天氣預報(天文台)

香港九天天氣預報(天文台)

【16:45 更新】廣東地區極端酷熱下午天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。

【14:45更新】酷熱天氣警告繼續生效，截至下午2時，天文台錄得最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種，同時高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。

【10:00更新】本港高溫天氣持續，酷熱天氣警告現正生效。天文台指，位於台灣附近的熱帶氣旋，會在未來一兩日移向日本以南海域，而受到相關的下沉氣流影響，今日廣東地區風勢微弱，極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨。

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預料本港今日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間極端酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度；呼籲市民避免戶外劇烈運動，多補充水分及做足防暑措施。 天文台展望明日有幾陣驟雨及雷暴。隨後兩三日間中有驟雨，部分地區雨勢較大，高溫天氣緩解。

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