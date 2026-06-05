天氣｜34.6度今年新高　短期內廣泛地區可能受大雨影響(更新)

【17:45更新】 天文台發出特別天氣提示，高溫觸發的驟雨及強烈狂風雷暴正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大。市民請提高警惕。

【16:45 更新】廣東地區極端酷熱，下午天文台錄得最高氣溫34.6度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。

【14:45更新】酷熱天氣警告繼續生效，截至下午2時，天文台錄得最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來最熱的芒種，同時高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。

【10:00更新】本港高溫天氣持續，酷熱天氣警告現正生效。天文台指，位於台灣附近的熱帶氣旋，會在未來一兩日移向日本以南海域，而受到相關的下沉氣流影響，今日廣東地區風勢微弱，極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨。