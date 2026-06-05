鼠患｜觀塘協和街一連鎖店現「巨鼠」　食環署: 已檢控相關人士

社交平台片段流傳觀塘協和街一間連鎖店出現「巨鼠」。食環署發言人表示，因應近日接獲觀塘區協和街一新鮮糧食店有鼠隻出沒的投訴，食環署周三（六月三日）已派員巡查有關店鋪，其間發現處所地台有污漬、鼠跡，以及假天花和牆身有罅隙，遂根據《食物業規例》（第132X章）向相關人士提出檢控。並根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47（1）條發出消除鼠患通知，規定有關處所的負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。

署方人員亦向處所負責人和員工作出衞生教育及提供防鼠滅鼠建議，並提醒他們須時刻注意個人、食物和環境衞生。有關新鮮糧食店已暫停營業，以進行徹底清潔及加強防鼠滅鼠措施。署方會繼續留意該處所的衞生情況及採取適當行動，以保障食物安全及保持環境衞生。同時，食環署已加強有關新鮮糧食店附近公眾地方的潔淨工作及放置毒餌，以防治鼠患。

食環署表示一直高度重視食物安全和環境衞生，並持續加強巡查全港各區持牌／許可證食物業處所，包括新鮮糧食店，嚴厲打擊可能引致鼠患風險及影響公眾衞生的違規情況，以保障食物安全和保持環境衞生。