熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jun-05 12:01
更新：2026-Jun-05 12:01

大埔「搶電話」熱心街坊「擒賊」　警查揭女事主未帶手機

分享：
大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖)

大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖)

adblk4

大埔廣福道周四(4日)發生一宗懷疑搶電話案件，最終證實為一場烏龍事件。一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名熱心街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。

大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖) 大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖) 大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖) 大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖) 大埔廣福道一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。(影片截圖)

被制服男子多次強調「個電話我㗎」

周四下午1時42分，一名52歲女子離開大埔廣福道86號一間店舖時，與一名63歲男子發生碰撞，一部手提電話跌在地上。該名男子將電話拾起，惟女事主誤以為手機被搶高呼求助。期間，多名熱心街坊見狀上前協助，有人拍片存證，有人出手阻止該名男子離開。

有人將相關影片上傳至社交平台Threads，並指「喺街度有個女人大嗌偷嘢，偷電話，個呀叔想跑走，熱心市民幫手捉住」。在影片中，被制服的男子多次強調「個電話我㗎」，但其他人未有理會，繼續制止其行動。

adblk5

警方抵達後將涉案男子帶上警車協助調查，並向附近店舖翻看閉路電視片段了解事發經過，經調查後證實，事發時跌在地上的手提電話實為該名男子的個人財物，並非屬於報案女子。女事主經警員進一步查問後，「恍然大悟」自己出門時根本沒有攜帶電話。警方確認事件純屬誤會，案件最終改列作糾紛及誤會處理，無人在事件中被捕。早前在Threads上傳影片賬戶事後疑似已刪除賬戶。

急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務