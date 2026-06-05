大埔「搶電話」熱心街坊「擒賊」　警查揭女事主未帶手機

大埔廣福道周四(4日)發生一宗懷疑搶電話案件，最終證實為一場烏龍事件。一名女子懷疑被搶手機高呼求助，多名熱心街坊上前將一名男子制服。警方到場調查並翻查閉路電視片段，證實被指控的男子為手機物主，報案女子才「恍然大悟」，發現自己外出時根本未攜帶手機，案件改列「糾紛」及誤會處理，無人被捕。

被制服男子多次強調「個電話我㗎」 周四下午1時42分，一名52歲女子離開大埔廣福道86號一間店舖時，與一名63歲男子發生碰撞，一部手提電話跌在地上。該名男子將電話拾起，惟女事主誤以為手機被搶高呼求助。期間，多名熱心街坊見狀上前協助，有人拍片存證，有人出手阻止該名男子離開。 有人將相關影片上傳至社交平台Threads，並指「喺街度有個女人大嗌偷嘢，偷電話，個呀叔想跑走，熱心市民幫手捉住」。在影片中，被制服的男子多次強調「個電話我㗎」，但其他人未有理會，繼續制止其行動。