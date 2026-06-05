西貢破邊洲擬試行預約制 橋咀63公頃珊瑚區2027年中劃海岸公園

為平衡生態旅遊與自然保育，政府向立法會研究「生態+旅遊」事宜小組委員會提交文件，研究於西貢東壩破邊洲路段試行預約制度，以控制高峰人流及保護山徑避免過度損耗；及建議將橋咀東、西兩側約63公頃珊瑚區指定為海岸公園，目標2027年中前完成法定程序。

文件指，漁護署正檢視部分熱門郊遊地點的承載力，並檢討長遠管理策略。根據過去數個內地黃金周的觀察，西貢東壩破邊洲路段的遊客量在個別日子的高峰時段已達到場地承載量。為保護山徑免受過度損耗、分流旅客並提升遊客體驗，政府正研究在該路段試行引入預約制度，以收集數據並評估成效。

文件又指，鑑於橋咀的東部及西部有大片高生態價值的珊瑚群落，為加強珊瑚保育並兼顧可持續康樂用途，漁護署建議將橋咀東西兩側包括連島沙洲在內的珊瑚區，指定為面積約63公頃的海岸公園，並制定管理計劃。漁護署已就此開展公眾諮詢，正逐步推進指定程序，爭取在2027年中前完成法定程序。署方亦會考慮將其他重要生態地點納入海岸公園保護範圍的可行性，並按實際需要加強巡邏執法、清潔管理及推廣其他郊遊地點以分散人流，確保生態旅遊與自然保育並行。