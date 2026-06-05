旺角九巴女學生遭後座「鹹豬手」 65歲男子港珠澳口岸被捕(更新)

社交平台今日（5日）中午流傳片段，旺角有九巴上層一名男乘客疑伸「鹹豬手」，摸胸非禮前座女學生。片段可見九巴當時在旺角道近西洋菜南街前停下，左側一名女學生正在看手機，坐在其後排一名身穿背心的中年男子將手貼近車窗邊緣，並伸到前座女學生的胸部位置。
【22:10更新】警方留意到網上流傳一段短片，片段顯示今日中午一架途經旺角的巴士上，一名女乘客懷疑被一名男乘客非禮。旺角警區刑事部人員根據情報分析及經深入調查後，迅速鎖定一名可疑男子。調查顯示該名男子懷疑案發後即離開香港。人員今日晚上發現他經港珠澳大橋香港口岸入境，遂以涉嫌「非禮」拘捕該名65歲姓胡本地男子。他現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。
據了解受害少女為17歲中學生，她事發時有察覺被人從後伸手觸碰到胸部，但不以為然，直至回家後看到網上片段後始驚覺被非禮，於是報警。
貼窗伸手碰胸 路人拍片喊：唔好抽水
影片可見，女學生似乎察覺有異，有作移動躲避，但沒有作出反應離座。街頭有男子目擊其所為，即拍片作證據及大喊：「我點樣幫佢，....喂！唔好抽水！」，惟巴士隨即開行，男子疑似未有聽見，至片段完結一直未有收手。片主在留言區表示，影片拍攝時間為今日中午12時10分，涉事巴士為九巴16線。
九巴早前回覆《am730》查詢表示非常關注事件，暫未收到懷疑事主的求助，但已在發現有關的網上片段後立即跟進，正配合警方調查。九巴一直十分重視為乘客提供安全的車廂環境，呼籲乘客有需要時向九巴職員或警方求助，九巴會提供適切協助。
影片於社交平台激起公憤，網民大罵疑似「鹹豬手」，亦認為女學生疑因受驚致不敢出聲，促警方及九巴介入，「麻煩睇返cctv同check返八達通記錄」。