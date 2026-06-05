旺角九巴女學生遭後座「鹹豬手」 65歲男子港珠澳口岸被捕(更新)

社交平台今日（5日）中午流傳片段，旺角有九巴上層一名男乘客疑伸「鹹豬手」，摸胸非禮前座女學生。片段可見九巴當時在旺角道近西洋菜南街前停下，左側一名女學生正在看手機，坐在其後排一名身穿背心的中年男子將手貼近車窗邊緣，並伸到前座女學生的胸部位置。

【22:10更新】警方留意到網上流傳一段短片，片段顯示今日中午一架途經旺角的巴士上，一名女乘客懷疑被一名男乘客非禮。旺角警區刑事部人員根據情報分析及經深入調查後，迅速鎖定一名可疑男子。調查顯示該名男子懷疑案發後即離開香港。人員今日晚上發現他經港珠澳大橋香港口岸入境，遂以涉嫌「非禮」拘捕該名65歲姓胡本地男子。他現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。