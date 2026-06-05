休班女總督察酒後中大醫院鬧事罪成上訴　質疑病房非公眾地方

一名女總督察被指酒後大鬧中大醫院，情緒激動下與警員拉扯，事後被裁定「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪成，被判囚15日，緩刑兩年。她就定罪提出上訴，案件今日(5日)於高等法院聆訊。暫委法官張潔宜聽畢陳詞押後裁決。
上訴人為葉文儀(被起訴時53歲)，答辯方為律政司。被票控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。她審後罪成，被判囚15天緩刑兩年。
事發時談吐正常 行為不似醉酒
上訴方稱，涉案走廊處於一道閘後方，屬私人地方，只有職員有門匙卡。即使是病人家屬，也須經過病人同意才可獲授權進入，並由護士開門，而獲授權人士並非以公眾人士身分進入病房，可見無足夠證據指該處是公眾地方。上訴方質疑，原審裁判官誤解走廊位置，以為是位於閘內。另外，事發時上訴人曾問在場警員「點解你咁對我」，顯示她只是在維護自己的權利，其談吐正常、行為不似醉酒，而原審裁判官錯誤裁斷上訴人醉酒和行為不檢。
答辯方稱，涉案走廊是公眾或私人地方並非本案重點，法庭需要視乎醫院當時的狀況。而且病人的照顧者毋須門咭或登記便可進入病房，一般人只需按門鐘便可入內，毋須受邀，原審裁定為公眾地方並無犯錯，無論是公立醫院或私營醫院，都不會影響這定義。
案件編號：HCMA410/2024