休班女總督察酒後中大醫院鬧事罪成上訴　質疑病房非公眾地方

一名女總督察被指酒後大鬧中大醫院，情緒激動下與警員拉扯，事後被裁定「醉酒時在公眾地方行為不檢」傳票控罪成，被判囚15日，緩刑兩年。她就定罪提出上訴，案件今日(5日)於高等法院聆訊。暫委法官張潔宜聽畢陳詞押後裁決。

上訴人為葉文儀(被起訴時53歲)，答辯方為律政司。被票控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。她審後罪成，被判囚15天緩刑兩年。