青衣長發邨離奇失竊案 住戶偷全新𨋢門搬入屋切割

青衣長發邨敬發樓發生一宗離奇失竊案，有住戶擅取原擺放於其中一層大堂原用作升降機更換工程的一套全新升降機門，保安員搜查後於該層一單位內發現已被切割及損壞的升降機門，隨即報警處理。警方將涉案人士帶返警署調查。

青衣長發邨敬發樓發生一宗離奇失竊案，有住戶擅取原擺放於其中一層大堂原用作升降機更換工程的一套全新升降機門，保安員搜查後於該層一單位內發現已被切割及損壞的升降機門，隨即報警處理。警方將涉案人士帶返警署調查。

青衣長發邨敬發樓發生一宗離奇失竊案，有住戶擅取原擺放於其中一層大堂原用作升降機更換工程的一套全新升降機門，保安員搜查後於該層一單位內發現已被切割及損壞的升降機門，隨即報警處理。警方將涉案人士帶返警署調查。 (青衣街坊吹水會fb)

長發邨管業處於本月1日張貼通告，強烈譴責有關擅取及破壞該邨公物行為，稱管理處上月30日接獲升降機承辦商OTIS技術人員通知，指擺放於敬發樓11樓大堂用作升降機更換工程的一套全新升降機門未能尋獲，保安人員隨即到場展開全面搜查，並於該層的單位內發現「已被切割及損壞的升降機門」。鑑於事態嚴重，管理處已即時報警處理。警方隨後到場展開調查，並將涉案人士帶返警署作進一步協助調查。

需要重新訂購物料 工程延誤損業主利益

管業處譴責有關行為不但嚴重破壞屋苑公物、損害全體業主利益，更影響正進行的升降機安裝工程被迫即時暫停及延誤。由於承辦商需要重新訂購及運送相關工程物料，敬發樓更換升降機工程時間將會延誤，確實時間表需視乎訂料情況而另行通知，對此管理處深表遺憾。管理處重申任何人士切勿擅自取走或破壞所有工程物料、設施及設備，此等行為已觸犯法例。一經發現管理處必將全力配合警方追究到底，絕不姑息。