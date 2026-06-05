中大教授陳重娥成首位港人，獲頒亞洲糖尿病教研最高榮譽。

本港再有學者獲國際醫學界殊榮。香港中文大學香港糖尿病及肥胖症研究所所長、中大醫學院內科及藥物治療學系陳重娥教授，近日獲亞洲糖尿病研究協會(Asian Association for the Study of Diabetes，AASD)頒發「清野裕傑出領袖獎」，成為本港首位獲此殊榮的學者，以表彰她在亞洲糖尿病領域的終身成就及卓越貢獻。 該獎項肯定陳重娥在糖尿病流行病學及早發性糖尿病領域具全球領導地位，尤其是她所領導的「亞洲糖尿病評估計劃 JADE」及《刺針》糖尿病委員會，促進了亞洲糖尿病研究及護理的發展。大會亦讚揚她將研究轉化並以數據策動，透過展示大規模實證結構及目標導向的糖尿病護理成效，推動臨床實踐的發展。

感謝學校、研究團隊及患者等支持 陳重娥於上月在日本舉行的頒獎典禮上，向家人以及所有在研究歷程中給予她支持的人士致謝，又說該榮譽屬於她的老師、同事、研究團隊、合作夥伴、糖尿病患者及他們的家人。並有賴大學的支持，才能用她所學為糖尿病社群略盡綿力。 陳重娥於會議上發表題為《醫生科學家—精準醫療缺失的一環》的獲獎演說，強調為年輕人鋪設成為醫生科學家職涯發展路徑的重要性。她期望有更多醫生投身科研，結合臨床實踐及研究，推動以預防為目標的醫療護理及教育發展。