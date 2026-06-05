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出版：2026-Jun-05 18:43
更新：2026-Jun-05 18:43

的士業：發1萬個網約車牌照太多宜分批 Uber：發牌太少影響部份司機生計

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政府擬規管網約車(蘇文傑攝)

政府計劃網約車首階段發出1萬個牌照

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政府計劃網約車首階段發出1萬個牌照，網約車平台Uber及的士業界分別向立法會提交意見書。Uber稱牌照數目不足，會導致2萬名現役司機失去透過網約車支持生計的機會。的士業界則認為1萬個牌照太多，對的士生態造成毀滅性打擊。

的士車行車主協會在意見書中指，現時鐵路網絡不斷擴張，加上本港市⺠北上成風，導致本地晚間消費市場大不如前。協會表示在雙重打擊下，的士生意額大幅下降，司機生計朝不保夕。與此同時，現時業界正面臨嚴重的人手不足問題，導致車輛閒置率高達一成。協會續指在此極度艱難的時刻，政府向市場發放1萬個網約車許可證，徹底打破客運市場的供求平衡，對本已脆弱之的士生態造成毀滅性的打擊,亦直接扼殺⻑久以來遵守法規、承擔高昂成本營運的合法從業者的生存空間。

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協會認為政府絕不能一次過在短時間内推出全數1萬個許可證，必須制定逐步推進時間表，視乎市場實際吸納能力分批發放牌照。此外，協會建議政府的「動態調整」機制，在經濟低迷、點對點運輸需求下跌及的士司機收入下降時，適時減少網約車配額。

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Uber指令2萬名司機失去網約車收入

Uber則在意見書稱，過去一年在香港有逾3萬名活躍網約車司機，若首階段僅有1萬個牌照，意味著超過2萬名現役司機可能失去透過網約車服務賺取彈性收入、支持家庭生計的機會。Uber又建議優先將牌照配額分配予現有且具經驗的網約車司機，特別是以此作為主要收入來源的人士。如需在條件相若的申請人之間作進一步分配，抽籤僅應作為最後的決定機制或輔助手段，而非完全取代客觀、以數據為本的優先排序準則。

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