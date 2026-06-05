的士業：發1萬個網約車牌照太多宜分批 Uber：發牌太少影響部份司機生計

政府計劃網約車首階段發出1萬個牌照，網約車平台Uber及的士業界分別向立法會提交意見書。Uber稱牌照數目不足，會導致2萬名現役司機失去透過網約車支持生計的機會。的士業界則認為1萬個牌照太多，對的士生態造成毀滅性打擊。

的士車行車主協會在意見書中指，現時鐵路網絡不斷擴張，加上本港市⺠北上成風，導致本地晚間消費市場大不如前。協會表示在雙重打擊下，的士生意額大幅下降，司機生計朝不保夕。與此同時，現時業界正面臨嚴重的人手不足問題，導致車輛閒置率高達一成。協會續指在此極度艱難的時刻，政府向市場發放1萬個網約車許可證，徹底打破客運市場的供求平衡，對本已脆弱之的士生態造成毀滅性的打擊,亦直接扼殺⻑久以來遵守法規、承擔高昂成本營運的合法從業者的生存空間。