天氣｜天文台一度發出黃色暴雨　預料未來三日間中狂風暴雨（更新）

【16:30更新】天文台發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。
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天文台在今日（6日）上午10時發出黃色暴雨警告，同時又發出特別天氣提示，預料會有強風吹襲香港，呼籲身處室外人士，盡快到安全地方躲避。
天文台發出了黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。同時大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。到上午11時半天文台取消警告。
同時天文台的特別提示，指預料強陣風吹襲香港。如身處室外，應盡快到安全地方躲避。而在上午9時50分左右，赤鱲角錄得每小時約70公里的強陣風，至上午10時10分左右，長洲錄得每小時約80公里的陣風。下午2時05分，天文台發出警告，指珠江口一帶持續有雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。呼籲市民留意天氣變化。