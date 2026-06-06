天氣｜天文台一度發出黃色暴雨　預料未來三日間中狂風暴雨（更新）

【16:30更新】天文台發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。

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天文台在今日（6日）上午10時發出黃色暴雨警告，同時又發出特別天氣提示，預料會有強風吹襲香港，呼籲身處室外人士，盡快到安全地方躲避。