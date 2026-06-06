天氣｜天文台改發紅色暴雨　預料未來三日間中狂風暴雨（更新）

【19:55更新】天文台在晚上7時55分改發紅色暴雨警告訊號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。。同時預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在下午7時正左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。

【16:30更新】天文台發出特別天氣提示，指受一道廣闊低壓槽影響，未來兩三日本港天氣不穩定，間中有驟雨及狂風雷暴。星期一及星期二（6月8及9日）雨勢有時頗大。市民出門前請留意天氣變化，進行戶外活動時亦須時刻留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。