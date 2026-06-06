孔繁毅指流感宗數呈上升　未確定是否到達高峰

香港大學醫學學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，近日本港流感的宗數有上升趨勢，但未確定是否達到高峰期。他建議未接種疫苗的高危人士打針。同時他指雖然衞生防護中心指新冠病毒已成風土病，不過每次爆發新一波，重症比例都比之前一次低，病毒變得越來越弱，社會毋須太擔心。
孔繁毅今日（6日）接受商業電台訪問時透露，近日本港的流感個案呈上升趨勢，兒童及長者的感染增加，當中甲型流感主要為H3。他指，估計是因為季節性流感疫苗開始已大約半年，大部份接種者的免疫力開始下降，但是否已到高峰期，就仍待觀察。不過他建議未接種過疫苗的高危人士接種，增強免疫力。
孔：新冠病毒變得越來越弱
對於衞生防護中心，指新冠已成本港風土病。孔繁毅稱公眾不必太擔心。他指病毒在全球都已為風土病，每次新一波爆發，重症患者比例都較之前一波低，病毒已變得越來越弱，他表示高危人士，包括長者、居於安老院舍、有免疫力缺陷及長期病患者，應每半年接種一次疫苗，但香港已一整年沒有出現大爆發，即使不斷有變異，仍屬OMICRON BA.2株，由於多數市民已接種多劑疫苗，故此免疫力非常強，因此程度上比流感以及上呼吸道感染輕。
孔又提及本港手足口病亦有上升，在上星期頭5日，已有17宗爆發，當中9成為幼兒中心、幼稚園或者小學，他表示小童因為個人衛生意識薄弱，故較易感染。一般一星期可以康復，他指手足口病的傳染力強，受感染應在家休息。另外對於非洲爆發的伊波拉病毒，孔表示中非及西非每一兩年就偶爾爆發，他指是因為當地人有進食野味習慣，可能是因為未經煮熟食物感染。孔表示伊波拉的傳染率低，每1名患者感染1至2個人，並且需要透過親密接觸才會傳染，香港與當地沒有直航班機，香港人感染風險較低，只要盡量不要前往當地就不必太擔心。