孔繁毅指流感宗數呈上升　未確定是否到達高峰

香港大學醫學學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，近日本港流感的宗數有上升趨勢，但未確定是否達到高峰期。他建議未接種疫苗的高危人士打針。同時他指雖然衞生防護中心指新冠病毒已成風土病，不過每次爆發新一波，重症比例都比之前一次低，病毒變得越來越弱，社會毋須太擔心。

孔繁毅今日（6日）接受商業電台訪問時透露，近日本港的流感個案呈上升趨勢，兒童及長者的感染增加，當中甲型流感主要為H3。他指，估計是因為季節性流感疫苗開始已大約半年，大部份接種者的免疫力開始下降，但是否已到高峰期，就仍待觀察。不過他建議未接種過疫苗的高危人士接種，增強免疫力。