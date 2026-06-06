兩蚊兩折｜孫玉菡指不推限程　屬實事求是做法

就有關政府決定不會推行「兩蚊兩折」的每月限240程的計劃，勞工及福利局君長孫玉菡指，決定是因應情況作出，是實事求是。

孫玉菡在昨日（5日）公布，政府原定在明年4月推行的每月240程方案不會實施。孫今日在活動後回應記者，表示根據政府的資料，全港樂悠卡用戶270萬人，每月使用超過240程穩定地只有450人，他指這個數字的比例很低。同時他表示，在270萬的使用者中，有14萬是合資格的殘疾人士，在超過240程的人士中，有約22%為殘疾人士，因為他們需要覆診及外出，需要轉乘而每月使用次數較多。他指雖然未有統計，但相信殘疾人士少數自己外出，通常由家人或親友陪伴，故此考慮到可能在450名240程以上使用者，可能是陪伴的年長家人，故此也可能再有22%是殘疾人士的陪同者，這是政府考慮的觀點。