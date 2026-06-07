馬時亨冀能吸引石油礦業公司來港投資　助內企「出海」在港設基地創雙贏

隨同行政長官率領代表團出訪中亞的貿發局主席馬時亨今日(7日)表示，今次是他第三次到訪哈薩克。他憶述約20年前擔任財經事務及庫務局局長時曾到當地，當時已希望吸引當地的石油及礦業公司來港發展，時至今日，部分公司已成功在港上市，亦曾來港發行「點心債」。
他指出，現時中亞的發展一日千里，金融領域進步神速，商機日益擴大。香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，期盼能吸引更多中亞資金來港投資，同時推動本港開拓新興市場，實現貿易多元化。他強調，企業必須積極「出海」，特別是希望開拓新興國家的內地企業。今次隨團出訪的陣容龐大，其中包括30間內地公司及30間本港公司的代表。
內地公司視香港為重要的「超級聯繫人」
今年適逢貿易發展局成立60周年，當局將於本月16日舉辦「未來60論壇」，並邀請多名前任主席出席。馬時亨表示，香港已由昔日的輕工業城市轉型為國際金融中心，貿發局的角色亦經歷了巨大轉變，如今除了推動傳統貿易，更致力促進金融與專業服務的發展。他續稱，過去有無數成功實例證明，內地公司視香港為重要的「超級聯繫人」；而協助內企「出海」拓展海外市場，亦能為香港帶來巨大戰略利益。
馬時亨指出，內地企業「出海」，往往會被香港「超級聯繫人」的角色所吸引，進而選擇在港設立基地。這能直接帶動本港法律、會計及金融銀行等專業服務的需求，達致一舉兩得的雙贏局面。作為行政長官《施政報告》中「出海專班」的核心成員，貿發局目前正積極推動此項工作，協助內企利用香港的專業優勢攜手走向國際。
須主動出擊發掘中東及中亞等新興市場
與此同時，面對美國發起的關稅戰及複雜的地緣政治局勢，馬時亨認為國家正積極結交盟友，並展現出強大的外交角力。對香港而言，雖然仍會兼顧英國和歐盟等傳統穩定市場，但當下更必須主動出擊，全力發掘東盟、中東及中亞等新興市場，以實現貿易多元化，為香港經濟開拓新藍海。