馬時亨冀能吸引石油礦業公司來港投資　助內企「出海」在港設基地創雙贏

馬時亨指出，內地企業「出海」，往往會被香港「超級聯繫人」的角色所吸引。(資料圖片)

隨同行政長官率領代表團出訪中亞的貿發局主席馬時亨今日(7日)表示，今次是他第三次到訪哈薩克。他憶述約20年前擔任財經事務及庫務局局長時曾到當地，當時已希望吸引當地的石油及礦業公司來港發展，時至今日，部分公司已成功在港上市，亦曾來港發行「點心債」。

他指出，現時中亞的發展一日千里，金融領域進步神速，商機日益擴大。香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，期盼能吸引更多中亞資金來港投資，同時推動本港開拓新興市場，實現貿易多元化。他強調，企業必須積極「出海」，特別是希望開拓新興國家的內地企業。今次隨團出訪的陣容龐大，其中包括30間內地公司及30間本港公司的代表。