浸信會社會服務處推流動體驗車　助提升SEN學童治療成效 促進家庭幸福感

大埔浸信會社會服務處聯同香港教育大學特殊學習需要與融合教育研究所公布計劃的研究數據，指其首個社會企業項目「斑馬線ZebraGo」對接受言語及職業治療的SEN學童均帶來顯著的正面影響，同時有效紓緩照顧者壓力，提升家庭幸福感。 大埔浸信會社會服務處於2024年啟動首個社會企業項目「斑馬線ZebraGo」，透過5.5噸電動社會服務和教育服務流動車，突破地域限制，為偏遠地區的特殊教育需求（SEN）兒童提供富有彈性的到校共融體驗、專業培訓及照顧者支援。

研究顯示，在36名接受言語治療培訓的學童中，高達九成四（27人）在說話流暢度、語言理解及表達能力等方面均有顯著進步。臨床案例中，有原本面對嚴重語言表達障礙的學童，在接受僅8次訓練後，表達能力便成功提升至中度水平；亦有原患中度語音（發音）障礙的學童，經過10次訓練後，其發音及說話流暢度均回復至大致正常水平。

學童寫字、小肌肉及社交能力均大幅改善 至於職業治療方面，接受評估的32名學童中，有87.5%(28人)的各項能力平均目標達成率達六成或以上，其中大肌肉與小肌肉能力的進步率更雙雙突破九成。有患中度障礙的學童在接受10至14次流動職業治療後，寫字、小肌肉及社交能力均大幅改善至輕微障礙、甚至大致正常的水平。 此外，流動車計劃在支援家長方面亦成效顯著。調查發現，從子女角度出發的家庭幸福感分數在計劃推行後上升了6.4%，給予家庭高評分的學童人數明顯增多。與此同時，家長參與子女治療的動力分數上升8.1%，心理壓力分數則下降3.1%，處於高壓力級別的家長人數顯著減少。大埔浸信會社會服務處指，結果反映計劃不僅成功減輕照顧者的精神負擔，更能帶動家長更積極投入孩子的成長過程，為SEN學童營造更合適的成長環境。

學術界及家長代表剖析流動車走入校園的實踐策略 多位來自教育界、學術界及家長代表亦從前線用家及管理層角度，剖析流動車走入校園的實踐策略。正向教育研究室召集人及香港城市大學周亦卿研究生院副院長郭黎玉晶指，前線學校管理層分享校園內實踐「流動治療」的具體轉型經驗。 另外，佛教黃焯菴小學校長何倩儀指出，學校藉著「ZebraGo」流動體驗車到校服務的契機，啟發校 方建立職業治療感統室，並將家長支援與「腦科學 x Wellbeing」計畫有機結合，成功構建幸福校園。