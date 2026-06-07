網上熱話｜街頭驚現「輪椅學神」貼學牌踩導盲磚過車　網友：唔合格

駕駛電動輪椅原來都要考牌？近日在社交平台Threads上，有網民分享了在街頭直擊的搞笑一幕，隨即引發全網瘋傳。影片中，一位伯伯在夜色下的市區行人路上，氣定神閒地駕駛著電動輪椅。最吸睛的是，輪椅後方除了掛著兩大袋戰利品外，正中央竟然一張「學牌」，令伯伯搖身一變成「輪椅學神」，令樓主不禁當場笑翻，發文打趣發問，「師兄，其實你喺邊度報名學車？師傅好唔好腳法？」

貼文一出，引起無數網友迴響，紛紛自爆也在區內遇過「學牌輪椅」，更化身考官笑指，「無尾燈，車輛不合格，拖得！」、「佢cut單黃線(導盲磚)」、「轉左唔打燈，唔合格」，「輪椅都要考牌」。