網上熱話｜街頭驚現「輪椅學神」貼學牌踩導盲磚過車　網友：唔合格

駕駛電動輪椅原來都要考牌？近日在社交平台Threads上，有網民分享了在街頭直擊的搞笑一幕，隨即引發全網瘋傳。影片中，一位伯伯在夜色下的市區行人路上，氣定神閒地駕駛著電動輪椅。最吸睛的是，輪椅後方除了掛著兩大袋戰利品外，正中央竟然一張「學牌」，令伯伯搖身一變成「輪椅學神」，令樓主不禁當場笑翻，發文打趣發問，「師兄，其實你喺邊度報名學車？師傅好唔好腳法？」
貼文一出，引起無數網友迴響，紛紛自爆也在區內遇過「學牌輪椅」，更化身考官笑指，「無尾燈，車輛不合格，拖得！」、「佢cut單黃線(導盲磚)」、「轉左唔打燈，唔合格」，「輪椅都要考牌」。
電動輪椅視為醫療和出行必需品
至於電動輪椅需不需要考牌，當局將電動輪椅定義為「電動個人移動輔助工具」，視之為殘疾人士及長者的醫療和出行必需品，而非一般的「電動可移動工具」（如電動滑板車）。政府認為，在限制一定速度的前提下，為了照顧弱勢群體的實際出行需要，應容許他們在行人路上使用，因此在行政手段上，並未將電動輪椅視為需要登記及發牌的普通車輛。
雖然不需要持牌，但用家在行人路上駕駛時，仍必須遵守《簡易程序治罪條例》（第228章）。法例明確規定，任何人在公眾地方罔顧後果、疏忽駕駛，或者以對公眾產生危險的速度及方式駕駛，均屬違法。也就是說，電動輪椅雖免卻了牌照束縛，但用家仍須承擔與行人安全共處的法律責任。