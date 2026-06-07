11 SKIES被指空置率高　林天福：說法不正確　正與新世界商討進展

機管局主席林天福今日（7日）出席電台節目後會見傳媒，回應外界對航天城「11 SKIES」空置率高企的問題時指，「11 SKIES」原定預計於2028年才正式全面開放，因此現階段所謂「空置率高」的說法並不準確。他透露，目前項目主要開放了辦公室部分，機管局正與發展商新世界發展緊密商討後續的推進情況，並將於短期內公布最新進展。他強調，「11 SKIES」作為整體「機場城市 SKYTOPIA」的核心組成部分，外界應從整個SKYTOPIA的全局視角來衡量其長遠發展潛力，而機管局對這兩個項目的前景均抱有強大信心。

中亞或可成為亞洲與歐洲航空貨運重要樞紐 與此同時，行政長官李家超日前率領商貿代表團結束訪問哈薩克和烏茲別克，並簽署多份合作協議。其中在航空領域取得重大突破，本地航空公司將於明年首季正式開辦直飛哈薩克阿拉木圖的航班。 林天福對此表示，積極開拓中亞市場不僅能為本港客運注入新血，更能為航空貨運的穩健發展奠定基石。他分析指，以往香港往返歐洲的貨運約有13%需途經中東，惟近期受中東局勢升溫及戰事影響，今年三至四月的相關貨運量驟跌了三至四成。相反，中亞地理位置優越，北鄰俄羅斯、南接中東，加上具備運費低廉的優勢，極有望成為香港連接歐洲貨運的全新替代渠道，甚至具備發展成「下一個中東」的龐大潛力。