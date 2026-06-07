元朗男賊偷阿婆袋　囂張翻摷棄花槽　熱心男途人生擒秒變臉「跪地求饒」(有片)

元朗朗屏邨於周五（5日）下午上演「街頭擒賊」，一名老婦在街頭慘遭獨行賊搶手袋，幸得一名熱心男途人及時挺身而出、生擒賊人，更拍下疑犯翻摷「戰利品」，甚至棄於花槽。帖主事後在Threads發文透露，當時自己正準備去吃午膳，途中突然聽到有人淒厲高呼「搶嘢」，他沒有多想便立即協助追截，結果成功將賊人截獲並報警求助。

從他的影片可見，疑犯是一名滿頭白髮、身形瘦削，身穿白色背心及牛仔短褲的男子，當他被片主當場截獲時，坐在花槽邊，大模斯樣地翻摷剛搶過來的「戰利品」，在把手機保護套的夾層內的物品直接丟進身後的樹叢中，並將另一部手機放入自己的腰包內。