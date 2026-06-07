元朗男賊偷阿婆袋　囂張翻摷棄花槽　熱心男途人生擒秒變臉「跪地求饒」(有片)

元朗朗屏邨於周五（5日）下午上演「街頭擒賊」，一名老婦在街頭慘遭獨行賊搶手袋，幸得一名熱心男途人及時挺身而出、生擒賊人，更拍下疑犯翻摷「戰利品」，甚至棄於花槽。帖主事後在Threads發文透露，當時自己正準備去吃午膳，途中突然聽到有人淒厲高呼「搶嘢」，他沒有多想便立即協助追截，結果成功將賊人截獲並報警求助。
從他的影片可見，疑犯是一名滿頭白髮、身形瘦削，身穿白色背心及牛仔短褲的男子，當他被片主當場截獲時，坐在花槽邊，大模斯樣地翻摷剛搶過來的「戰利品」，在把手機保護套的夾層內的物品直接丟進身後的樹叢中，並將另一部手機放入自己的腰包內。
片主揪住其手臂厲聲質問，「個電話係咪你㗎？」疑犯當時未有不回應。此時，受害婆婆趕到現場，連忙表示財物是自己所有，片主隨即溫柔查問，「係咪你㗎阿婆？使唔使幫妳報警？」。在另一段影片直擊他突然雙手合十，當街噗通一聲跪地向婆婆哀求，「原諒我一次啦！」不過，婆婆態度極其堅決，立刻揚手大聲拒絕，「等差佬拉佢！」
網友大讚片主見義勇為
擒賊片隨即引發大批網民熱烈討論。不少人紛紛留言大讚片主見義勇為，直言「樓主好人好事，幫阿婆拎返血汗錢，值得表揚！」亦有網民笑讚片主身手專業、情商高：「師兄做得好正確，捉手唔叉頸，有理有據」，更有網民感嘆表示：「師兄你好Man！向你致敬！看到香港還有這樣見義勇為的人，真的太感動了。」
警方：拘捕一名65歲男疑犯
警方證實，於上周五(5日)傍晚6時35分接獲市民報案，指一名71歲姓陳的老婦，在朗屏邨賀屏樓對開與街坊聊天期間，突然遭到一名男子強行掠走手袋，內藏一部手提電話、鎖匙及少量現金。幸得現場一名熱心男途人見義勇為，即時協助追截並成功生擒疑犯。警方接報趕抵現場調查後，當場以涉嫌「盜竊」罪名，拘捕該名65歲姓郭的男疑犯。目前案件已正式交由元朗警區刑事調查隊第10隊接手，正就案發經過展開深入跟進。