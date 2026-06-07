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出版：2026-Jun-07 20:27
更新：2026-Jun-07 20:27

75%公司料ICT員工獲加薪　逾兩成加幅達4%或以上

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香港電腦學會公布最新資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查結果，結果顯示，2025年度有75%本地ICT從業員獲得加薪，其中57.5%加幅介乎1%至4%，另有12.5%增幅達5%或以上，大部份跑贏2026/27年度財政預算案所公布的1.1%通賬率。2026年有75%受訪公司預期將提升ICT員工薪酬，當中27.5%公司的加幅更達4%或以上。

55%企業於2025年聘請ICT應屆畢業生

招聘方面，55%企業於2025年聘請ICT應屆畢業生，當中42.5%公司提供逾1.8萬元入職薪酬，10%更達2.2萬元或以上，同時有30%機構提高入職薪酬水平。此外，今年有60%企業表示願意為修讀ICT課程的學生提供實習機會。

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75%企業則逆市增聘

人手需求方面，2025年僅2.5%企業裁減ICT人手，75%企業則逆市增聘，其中約70%公司的增聘幅度超過10%。學會指，行業一直存在人材短缺問題，當中以網絡安全（41.98%）及人工智能／數據／分析（33.33%）成為最難招聘的人才範疇。香港電腦學會會長陳俊偉表示，調查結果顯示無論應屆畢業生或在職從業員，薪酬均錄得增長，預料今年加薪趨勢將持續，並強調ICT行業在政策支持及創科發展帶動下，仍具良好前景。

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