75%公司料ICT員工獲加薪　逾兩成加幅達4%或以上

香港電腦學會公布最新資訊及通訊科技(ICT)行業薪酬趨勢調查結果，結果顯示，2025年度有75%本地ICT從業員獲得加薪，其中57.5%加幅介乎1%至4%，另有12.5%增幅達5%或以上，大部份跑贏2026/27年度財政預算案所公布的1.1%通賬率。2026年有75%受訪公司預期將提升ICT員工薪酬，當中27.5%公司的加幅更達4%或以上。

55%企業於2025年聘請ICT應屆畢業生

招聘方面，55%企業於2025年聘請ICT應屆畢業生，當中42.5%公司提供逾1.8萬元入職薪酬，10%更達2.2萬元或以上，同時有30%機構提高入職薪酬水平。此外，今年有60%企業表示願意為修讀ICT課程的學生提供實習機會。