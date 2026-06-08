宏福苑大火半年 傷痛難忘 遺屬努力學習 重拾內心平靜

大埔宏福苑大火，無情火舌瞬間吞噬無數居民家園及至親。事隔半年，部分居民逐步重回生活軌跡，但失去的無法重來，有人學會更珍惜平安，有人努力尋回內心的平靜，望在時光流逝中，時間可讓傷口結痂。 梁國文和吳霜居於宏泰閣。大火後，梁國文失去祖母，倖存的母親則失憶；街坊吳霜更失痛丈夫和女兒。吳霜透露，事發當日女兒剛大學畢業6天，正準備開展人生新一頁；豈料無情火將一家人的安樂窩變成廢墟，亦奪走兩名摯親的生命。

吳霜稱，大火當日接到女兒來電，指她與父親正打算逃生，惟現場火勢猛烈，二人最終躲回家待救，約20分鐘後失聯。其後，她接到警方通知在單位內發現疑似二人遺體，並須通過DNA檢驗才確認二人身份。吳霜稱︰「無法接受他們這樣離去，女兒的人生才剛開始，走得很無辜。」 吳上月初重返家園執拾，原只盼取回存有女兒照片的電腦和畫作，但最終只找到一塊熔掉金牌、葫蘆和一隻手錶。她指，失去兩名親人後，無法入睡，只能靠信仰和親友支撐著僅餘意志，「(因)我一定要先走出來，才可以帶他們回家。」

梁國文

梁國文則在大火中失去祖母，他憶述，當日接到母親來電，即駕車回家，抵達時已發現家園已被熊熊烈火包圍。家園盡毀，親人去向未明，任小型貨車司機的他稱，「(當時)只有電話、銀包和我的小型貨車，接下來的日子該怎樣過？」數日後，他接到通知祖母在大火中喪生，母親則在一單位內獲救。梁指，母親疑吸入一氧化碳致腦部受損，反應變得遲緩，加上腳傷，不願與人交流亦減少外出。 專注感恩三件事 梁國文坦言，以前會為生計很「搏命」，但大火後明白到平安不是必然，現時學會抓緊平安，專注感恩三件事︰母親獲救、得到援助，以及每日可以慢跑10公里。現時與母親租住大埔一單位，未知住處之後如何，只能「見步行步」。