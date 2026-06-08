機械人全自主零售店落戶紅磡 陳茂波︰AI以更具體形態進入日常生活

紅磡即將出現機械人全自主零售店。財政司長陳茂波表示，人工智能(AI)越來越普及，機械人店長即將在港「開工」，標誌人工智能在港加速發展，開始以更具體形態，進入市民日常生活環境。他又透露，AI+與產業發展策略委員會本月將召開首次會議，研究各種可應用的領域，並培訓社會各界應對轉變。 陳茂波發表最新網誌，一家由香港投資管理有限公司引進的內地具身智能企業，即將在紅磡海濱營運其首家境外的機械人全自主零售店，店內將由機械人擔任「店長」，全天候運作，並可透過多種語言服務顧客。陳茂波引述企業負責人表示，選擇香港作為「出海」首站，是瞄準香港國際化展示平台、對試用新技術應用的開放環境，以及創科項目的高曝光度。

他又指，國際資本持續看好國家在多個新興及未來產業的領先優勢，而香港作為相關企業的重要國際籌融資中心，將進一步提升對初創及科技企業的吸引力。 陳茂波稱，隨着機械人店長在港「開工」，AI正以更具體的形態融入市民的日常生活環境；又指政府將大力推動AI發展，在賦能產業、提升經濟競爭力的同時，亦希望市民感受到實際的便利，並創造更多新的發展亮點。 陳茂波又表示，AI時代將考驗整個社會對科技創新的準備度，包括數字基建、規管制度、技術應用、創新體系以及人才培訓等多個方面，大家要作前瞻謀劃和做好準備。而政府在過去幾年在圍繞算力、基礎研究、人才和應用場景等關鍵範疇推動AI的發展，當中人工智能資助計劃至今已批出超過30個項目；香港人工智能研發院下半年正式運作。