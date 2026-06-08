世界盃開鑼 警加強打擊非法賭博 警：勿誤信「海外合法」 涉不法資金恐惹刑責 沉迷外圍欠債16萬 青年嘆輸錢輸前途

四年一度的體壇盛事世界盃於本港時間周五凌晨3時「開波」，超過一個月賽程、共104場賽事，除吸引全球目光的同時，網上非法外圍賭博亦必加強攻勢力圖分一杯羹！市民若稍不留神隨時陷入債台高築的深淵。受害過來人阿軒(化名)16歲時因朋友介紹接觸賭博，赴外地留學後更沉迷於玩法多樣的外圍網賭，愈越愈大，曾單日輸掉上萬元，使他一度欠債16萬元；幸懸崖勒馬決心戒賭，更呼籲年輕人遠離賭博。另外，警方表示，世界盃決賽周即將舉行，會就非法外圍賭博展開行動，加強預防、教育及執法工作，強調外圍賭博雖有數碼化趨勢，但警方仍有能力查出並拘捕違法者；同時提醒市民，參與外圍賭不只會帶來刑責，所牽涉資金更會「污染」戶口。

現年24歲的阿軒在16歲時因朋友介紹玩打魚機(一款模擬海底射擊捕魚的電子遊戲，每次發射都會消耗對應數值的籌碼/積分)，隨後便沉迷其中「每日朝9晚5都坐喺機舖玩」；赴外地留學後更沉迷於玩法多樣的外圍網賭。阿軒透露，外圍賭博網站的玩法「五花八門」，從傳統的足球、籃球到新興的電子競技遊戲一應俱全。這些非法平台常用「充值回贈」等優惠手段作誘餌，給人一種賺取「額外收入」的錯覺。阿軒在不知不覺中愈陷愈深，回港後仍繼續參與外圍網賭達兩至三年。

在這些網站的步步誘惑下，阿軒的賭注如同雪球般愈滾愈大。在海外期間，他也曾參與世界盃博彩，投注金額曾達5,000至1萬元。他憶述，賭博時會讓人產生「料事如神」的幻覺，贏了想再贏，輸了則認為只是「小失誤」，深信只要加注就能「回本」。加上身邊朋友的推波助瀾，最終令他不斷沉迷。 欠債16萬親友疏離 勿打開潘多拉盒子 談到賭博的壞處，阿軒指，他一度欠債16萬元，但月薪只有18,000元，沉迷賭博最終導致他與親友和伴侶變得疏遠。至2026年初，阿軒為避免更進一步影響前途，終決心戒賭。阿軒指，現時即使想投身大公司工作，亦會因玩外圍導致戶口過數頻常，而不獲取錄。他以自身經歷呼籲年輕人遠離賭博，「賭博就像一個潘多拉的盒子，一旦打開了就很難再抽身走出來。」

去年檢11億投注 外圍賭博數碼化 並非人人能像阿軒懸崖勒馬，有組織罪案及三合會調查科高級督察劉啟彥指出，在過往的大型足球賽事期間，非法賭博活動猖獗。警方在2022年世界盃期間共拘捕1,104名涉嫌干犯賭博罪行的人士；2024年歐國盃期間亦拘捕735人。至去年(2025年)，警方共偵破374宗嚴重賭博罪行，拘捕4,482人，檢獲超過300萬元的現金及犯罪得益，涉及的投注紀錄更高達11億元。 鑑於世界盃賽事期間非法賭博活動預期將會增加，有組織罪案及三合會調查科總督察黃宇徽表示，警方已全面展開「戈壁及風盾」行動，從預防、教育及執法三管齊下打擊非法賭博。

黃宇徽分析，近年非法外圍賭博呈現明顯的「數碼化」趨勢，賭客毋須結識外圍莊家或中介，只須透過社交平台或通訊軟件接收賭博網站廣告，便可自行點擊連結投注。 部分外圍集團雖轉用網上銀行或虛擬貨幣交易，但警方執法經驗顯示，目前虛擬貨幣的應用頻次與金額並未出現暴發性增長，主流的投注途徑，依然高度依賴傳統的銀行戶口及電子儲值工具轉帳。 不法資金「污染」戶口或惹法律麻煩 警方相信部分非法外圍網站由黑幫操縱。市民必須注意，任何人在香港參與聲稱「海外合法註冊」的網站進行賭博，均已觸犯香港法例第148章《賭博條例》下的「向收受賭注者投注」罪。黃宇徽指，參與網賭不僅違法，更會令賭客失去對人生的掌控，甚至遭不法集團利用，被迫參與「賣銀行戶口」或「淋紅油債務催收」等深層犯罪。

黃宇徽更提出一項常被大眾忽略的隱蔽風險，所有非法外圍涉及的資金皆屬「犯罪得益」，市民若與非法外圍有任何金錢交易，不法資金一旦流入個人戶口，實質上便已「污染」了戶口，將惹來嚴重的法律麻煩與警方調查。 官方合作平台辦「預測市場」 警方：地區受限 持續關注 針對國際足協在今年世界盃引入新興的「預測市場」(Prediction Markets)，市民參與會否觸犯法例？黃宇徽回應指，今年世界盃的某個官方合作平台雖在歐洲某地區合法註冊，但其服務條款設有嚴格地域限制。除當地居民外，其他地區(包括香港)的用戶均不得使用金錢投注，目前在香港僅能以「積分形式」參與預測。黃宇徽直言，「所以你話官方平台，冇錯，但設定根本就唔係俾香港或其餘世界各地去賭嘅」，警方會續關注相關情況。