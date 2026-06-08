天氣｜天文台改發黃色暴雨警告 　沙田區大暴雨或出現嚴重水浸

【22:05更新】天文台晚上10時05分改發黃色暴雨警告信號，並提醒市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出人士應小心考慮天氣、道路情況及注意安全措施。 【21:35更新】天文台晚上9時35分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號。 【21:00更新】天文台晚上8時35分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台指，由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

天文台特別天氣提示提到，沙田區有大暴雨，每小時雨量預料或已超過100毫米，有可能出現嚴重水浸，呼籲市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。天文台晚上9時指出，預料猛烈陣風繼續吹襲香港，如身處室外應立刻到安全地方躲避。 受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。 醫管局家庭醫學診所夜診暫停

24小時雨量可達100毫米 【18:30更新】天文台發出特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響本港。 【17:00更新】天文台發出特別天氣提示，位於廣東的低壓槽正逐漸靠近沿岸地區，今晚及明早本港天氣持續不穩定，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，預料24小時累積雨量可達100毫米左右。市民上班上學前請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。 【14:55更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【14:25更新】天文台發出特別天氣提示，受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，並預料會在未來一兩小時影響本港。 【10:00更新】天文台發出特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。 【10:00更新】天文台發出特別天氣提示，位於本港以南水域及珠江口一帶的雷雨區正逐漸靠近本港，預料未來兩三小時本港雨勢有時頗大及有狂風雷暴。 天文台表示，受廣闊低壓槽及活躍西南氣流影響，廣東沿岸及南海北部持續有驟雨及雷暴發展。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度。吹和緩南至西南風，風勢間中清勁。

天文台展望明日初時雨勢仍然頗大及有狂風雷暴，稍後驟雨逐漸減少。隨後一兩日天色較為明朗。天文台又指，廣闊低壓槽及活躍西南氣流會在今明兩日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。隨著該低壓槽遠離沿岸地區，本周中期廣東驟雨逐漸減少。受一股偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在週末至下周初被一股偏南氣流取代，華南天氣漸轉不穩定。